فيديو مؤثر يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان

وطن – تتوالى المشاهد المؤثرة التي ترد من سلطنة عمان، في أعقاب تعرُّض البلاد لمنخفض المطير الذي تسببت في حدوث سيول عنيفة وقيضانات.

وفي مشهد مؤثر، انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان في محاولة النجاة، فيما سمعت أصوات صرخات وهلع الأطفال في مدرسة مجاورة.

التصوير من معلمات مدرسة الروضة يوم الأحد الفائت

….. صرخة وهلع طلابنا ، ونحن نحاول نأخذهم لمكان آمن بعد ما حاصرنا الوادي من كل جهة. وعينكم على ولي الأمر اللي لطف ربكم بحاله عند المدخل الرئيسي مع طفلته.#منخفض_المطير#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/ooDAWptsEY — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 16, 2024

وشوهدت في مقطع الفيديو، سيول عارمة تجتاح الشوارع وتغرق السيارات، بينما كان الأب يحاول إخراج ابنته الصغيرة من مدرستها مع بدء هطول الأمطار بغزارة.

يأتي هذا فيما وثَّقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية اللحظات العسيرة لهذا الأب، الذي وقف وسط السيول متشبثا بطفلته غير مدرك لما يجب أن يفعله وإلى أين الهروب.

فيضانات قاتلة في سلطنة عمان

وتسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في سلطنة عمان، بخسائر مادية بالغة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة، إنّ من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، بالإضافة إلى شخص بالغ.

سلطنة عمان: وادي العيص قريب يقفز فوق الجسر ولاية المصنعة الآن ما شآء الله عبر حمد الوهيبي#منخفض_المطير pic.twitter.com/u6K3httKoL — مجموعة عشاق الطقس (@lovers9419) April 17, 2024

وصرح مسؤولو الدفاع المدني بأنّ عدد القتلى ارتفع بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة شمال الشرقية، أكثر مناطق السلطنة تضررا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الشرطة والجيش انتشرا في المحافظة لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

الأودية على مد البصر في الجوبه بولاية محوت الان #سلطنة_عمان

#منخفض_المطير pic.twitter.com/RsnEUHKziw — بارق بحر (@BARQ_BHR) April 17, 2024

عمليات إنقاذ مستمرة

وتواصل مديرية الدفاع المدني في سلطنة عمان، عمليات الإنقاذ للعالقين والمتضررين من السيول والفيضانات.

ونشرت صفحة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لعملية إنقاذ خطيرة.

تعاملت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط مع حادث احتجاز معدة ثقيلة وبها شخص في مجرى وادي الخوض بولاية #السيب ، حيث تمكنت الفرق من إنقاذه ،وهو بصحة جيدة.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/3BveUNJwfw — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 17, 2024

وتعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة مسقط، مع حادث احتجاز معدة ثقيلة وبها شخص في مجرى وادي الخوض بولاية السيب، حيث تمكنت الفرق من إنقاذه ،وهو بصحة جيدة.

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وأضافت أن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية تتمكن من إنقاذ ستة أشخاص إثر احتجاز مركبتهم في مجرى أحد الأودية بولاية نزوى، وجميعهم بصحة جيدة.

فرص الأمطار لا تزال قائمة في السلطنة

وكانت الأرصاد العمانية، قد أفادت باستمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على عموم محافظات سلطنة عمان، مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة خلال قادم الوقت.

حالياً (07:47) صباحاً استمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على عموم محافظات سلطنة عمان مع فرص هطول أمطار متفرقة خلال قادم الوقت بإذن لله. تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان pic.twitter.com/6vFG22VRxE — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 17, 2024

وقالت عبر صفحتها في منصة “إكس“: “تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان”.