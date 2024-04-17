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فيديو مؤثر يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان

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فيضانات منخفض المطير في سلطنة عمان

وطن – تتوالى المشاهد المؤثرة التي ترد من سلطنة عمان، في أعقاب تعرُّض البلاد لمنخفض المطير الذي تسببت في حدوث سيول عنيفة وقيضانات.

وفي مشهد مؤثر، انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان في محاولة النجاة، فيما سمعت أصوات صرخات وهلع الأطفال في مدرسة مجاورة.

وشوهدت في مقطع الفيديو، سيول عارمة تجتاح الشوارع وتغرق السيارات، بينما كان الأب يحاول إخراج ابنته الصغيرة من مدرستها مع بدء هطول الأمطار بغزارة.

يأتي هذا فيما وثَّقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية اللحظات العسيرة لهذا الأب، الذي وقف وسط السيول متشبثا بطفلته غير مدرك لما يجب أن يفعله وإلى أين الهروب.

فيضانات قاتلة في سلطنة عمان

وتسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في سلطنة عمان، بخسائر مادية بالغة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة، إنّ من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، بالإضافة إلى شخص بالغ.

وصرح مسؤولو الدفاع المدني بأنّ عدد القتلى ارتفع بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة شمال الشرقية، أكثر مناطق السلطنة تضررا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الشرطة والجيش انتشرا في المحافظة لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

عمليات إنقاذ مستمرة

وتواصل مديرية الدفاع المدني في سلطنة عمان، عمليات الإنقاذ للعالقين والمتضررين من السيول والفيضانات.

ونشرت صفحة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لعملية إنقاذ خطيرة.

وتعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة مسقط، مع حادث احتجاز معدة ثقيلة وبها شخص في مجرى وادي الخوض بولاية السيب، حيث تمكنت الفرق من إنقاذه ،وهو بصحة جيدة.

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وأضافت أن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية تتمكن من إنقاذ ستة أشخاص إثر احتجاز مركبتهم في مجرى أحد الأودية بولاية نزوى، وجميعهم بصحة جيدة.

فرص الأمطار لا تزال قائمة في السلطنة

وكانت الأرصاد العمانية، قد أفادت باستمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على عموم محافظات سلطنة عمان، مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة خلال قادم الوقت.

وقالت عبر صفحتها في منصة “إكس“: “تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان”.

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