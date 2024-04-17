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خيانة عاطفية وراء واقعة إطلاق النار العشوائي في بيروت.. حادثة أرعبت اللبنانيين (فيديو)

بقلم
مسلح يطلق النار على المارين في الضاحية الجنوبية ببيروت

وطن – انتشرت لقطات صادمة، تُظهر عملية إطلاق نار في العاصمة اللبنانية بيروت، في وضح النهار.

وأظهرت اللقطات، شابًا يقف في منتصف أحد شوارع منطقة صفير بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويطلق أطلق النار بشكل عشوائي على المارة والسيارات.

اللافت أن عملية إطلاق النار استمرت ساعتين، من دون تدخل قوى الأمن، ما أثار جدلًا واسعًا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب أقدم صباح على إطلاق النار من مسدسه الحربي تحت جسر صفير بشكل عشوائي على المارة وعلى شرفات المنازل، كما قام باعتراض السيارات على الطريق دون معرفة الأسباب.

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وأضافت تقارير محلية، أن سبب إقدام الشاب على هذا الفعل هو خيانة حبيبته له.

بيان أمني يفيد بتوقيت المنفذ

في غضون ذلك، أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن دورية أوقفت من مديرية المخابرات في بلدة برجا – الشوف المواطن (ع.ن.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة.

وأضاف البيان، أن هذا الشخص ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في منطقة صفير – الضاحية الجنوبية على المواطنين والمباني والسيارات ما أثار حالة من الذعر، وضبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الذخائر.

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