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تحديث جديد على تطبيق واتساب يثير غضب ملايين المستخدمين.. فما قصته؟

بقلم
واتساب

وطن – تسبب تحديث جديد في تطبيق واتساب، في إثارة غضب ملايين المستخدمين، وهو مرتبط بتغيرات تتعلق بحالة الاتصال والكتابة.

وعمدت واتساب إلى إجراء تحديث جديد يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير “O” (متصل)، أو عندما يكتب، فهو يظهر حرف “T” فقط. علما بأن التطبيق كان يظهر سابقا عبارة “Typing” أو “Online”.

ورغم أن تطبيق واتساب لم يعلن رسميًّا عن هذا التغيير الجديد إلا أنه حظي باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبهم.

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غضب المستخدمين

في السياق، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أحد مستخدمي واتساب الغاضبين قوله: “يظهر أنه حرف كبير مختلف، ولكني أكرهه كثيرا”.

فيما ذكر آخر: “هل هناك أي شخص آخر يكره هذا التطبيق (واتساب)، لأنه بشكل غير عقلاني، أضاف حرفا كبيرا في بداية الاتصال بالإنترنت والكتابة؟”

يأتي هذا فيما توقعت الصحيفة البريطانية أن يتم تثبيت هذا التغيير الجديد مع عدم وجود خيار متاح ضمن إعدادات واتساب للعودة إلى الإصدار السابق بالأحرف الصغيرة.

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تحديث جديد على تطبيق واتساب يثير غضب ملايين المستخدمين.. فما قصته؟

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