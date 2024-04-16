ريمونتادا باريس سان جيرمان .. مبابي ورفاقه يلقون برشلونة خارج دوري الأبطال (شاهد)

في ريمونتادا كروية رائعة، قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على برشلونة (4-1) مساء الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.

وسجل لباريس سان جيرمان، مبابي (هدفين) 61 و89، وديمبلي 40، وفيتينيا 54، بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد بالدقيقة 12.

وكان البارسا قد حقق مفاجأة كبيرة، بالانتصار في الذهاب بنتيجة (3-2) في معقل الباريسيين “حديقة الأمراء”، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.

بداية المباراة .. تهديد مبكر من الضيوف

بدأت المباراة بتهديد مبكر من الضيوف، حيث سدد فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان كرة، اصطدمت بدفاع البارسا في الدقيقة 6.

ومن أول هجمة لبرشلونة، نجح البرازيلي رافينيا في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 12.

حيث انطلق الشاب لامين يامال على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية داخل المنطقة أمام البرازيلي الذي سدد أسفل يسار الحارس دوناروما.

وسط سيطرة مطلقة لفريق باريس سان جيرمان … رافينيا يزور شباك جيانلويجي دوناروما (1-صفر) #دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #برشلونة_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/EZhfRbqvEU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024

وحاول عثمان ديمبلي التصويب بالقدم اليمنى كرة قوية داخل منطقة الجزاء لكن المدافع كوبارسي شتتها بالدقيقة 26.

وكاد مبابي أن يسجل التعادل للبي أس جي، حيث تلقى كرة من باركولا داخل المنطقة، وصوب مباشرة على المرمى، لكن الحارس تير شتيجن حولها إلى الركنية في الدقيقة 28.

وأسقط أراوخو باركولا لاعب باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء.

وقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الكتالوني بالدقيقة 29.

وقرر تشافي سحب الشاب لامين يامال، وأشرك المدافع إينيجو مارتينيز بدلا منه لتعويض طرد أراوخو.

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وأدرك عثمان ديمبلي التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 40، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر باركولا وصوب على الطائر يسار الحارس تير شتيجن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الشوط الثاني ..

ومع بداية الشوط الثاني، صوب أشرف حكيمي كرة قوية، تصدى لها الحارس تير شتيجن بالقدم في الدقيقة 48.

وأضاف فيتينيا الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 54، حيث تلقى تمريرة من حكيمي على حدود المنطقة، وأرسل تصويبة صاروخية سكنت أسفل يمين الحارس تير شتيجن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه تشافي المدير الفني للبارسا في الدقيقة 56، حيث كان منفعلا وركل أحد الكاميرات أمام الحكم الرابع.

والتحم كانسيلو بقوة على قدم ديمبلي داخل المنطقة، وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء بالدقيقة 58.

وانبرى مبابي للتنفيذ حيث سدد أقصى يمين الحارس تير شتيجن.

وطالب جوندوجان بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64، بعد التحام مع فيتينيا داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة رأسية من ماركينيوس داخل المنطقة بالدقيقة 69.

وتألق دوناروما في التصدي لتسديدة صاروخية أرضية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 73.

واستمرت المحاولات من كلا الجانبين، قبل أن يقتل مبابي المباراة في الدقيقة 89 بالهدف الرابع، حيث صوب مبابي كرة تصدى لها تير شتيجن لترتد أمام حكيمي ويتصدى الألماني مجددًا قبل أن يحاول الدفاع التشتيت لتصل أمام مبابي مرة أخرى ويضعها في الشباك، ويقضي على آمال برشلونة في العودة، ويعبر بالبي أس جي لنصف النهائي.

المصدر: كووورة