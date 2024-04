انهيار لامين يامال بعد ريمونتادا باريس سان جيرمان (فيديو)

دخل لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، في حالة حزن شديدة عقب وداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان.

وظهر لامين يامال وهو يخفي وجهه داخل سترته بشكل كامل لشعوره بالحزن الشديد على خسارة فريقه.

🚨 Lamine Yamal is Broken after the loss pic.twitter.com/p2PHTAra2o

— KinG £ (@xKGx__) April 16, 2024