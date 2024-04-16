انهيار لامين يامال بعد ريمونتادا باريس سان جيرمان (فيديو)

دخل لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، في حالة حزن شديدة عقب وداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان.

وظهر لامين يامال وهو يخفي وجهه داخل سترته بشكل كامل لشعوره بالحزن الشديد على خسارة فريقه.

🚨 Lamine Yamal is Broken after the loss pic.twitter.com/p2PHTAra2o — KinG £ (@xKGx__) April 16, 2024

وسجل لباريس سان جيرمان، مبابي (هدفين) 61 و89، وديمبلي 40، وفيتينيا 54، بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد بالدقيقة 12.

وكان البارسا قد حقق مفاجأة كبيرة، بالانتصار في الذهاب بنتيجة (3-2) في معقل الباريسيين “حديقة الأمراء”، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.