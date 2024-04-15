عمانيون غاضبون.. من يتحمل مسؤولية فاجعة ضحايا منخفض المطير؟

وطن – استشاط العمانيون غضبا، بعد سقوط عدد من الوفيات وتحديدا من الأطفال جراء السيول التي ضربت البلاد في أعقاب منخفض المطير، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الفاجعة.

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان، تسجيل 12 وفاة بسبب انجرافهم داخل مركباتهم جراء السيول.

ساعدونا ساعدونا

وكان المصاب الجلل💔 لا راد لقضاء الله

ولا مُعقب لحكمة

ولا غالب لأمره 💔 إنا لله وإنا إليه راجعون #راعي_الباص #منخفض_المطير#وزارة_التربية_والتعليم pic.twitter.com/fmDhw31S9s — منى البلوشي (@monalbaloshiah) April 14, 2024

وقال قطاع البحث، إنّ الضحايا منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.

جاء ذلك بعدما تعرضت سلطنة عمان لأجواء مضطربة وفيضانات عنيفة، أظهرتها العديد من المقاطع التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي وثّقت مشاهد سيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وفي أعقاب الفاجعة، راج وسم “منخفض المطير” منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول العديد من الأخبار والمقاطع المصورة للسيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت سلطنة عمان.

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غضب واسع وتساؤل عن المسؤول

وجاء التفاعل الأبرز مع وفاة عدد من الأطفال بعدما حوصروا داخل حافلة مدرسية جرفتها السيول، وسط تساؤلات عن المسؤول عن هذه الكارثة.

هذا غيض من فيض…

نموذج بسيط على نوعية المسؤولين المتواجدين في #وزاره_التربيه_والتعليم الذي لا يبالي بمصيبة غيره بل يتهرب من مسؤولية وزارته التي لم تعلق الدراسة رغم علمها ب #منخفض_المطير

نطالب جلالته بمحاسبة المتسببين.#راعي_الباص #سمد_الشأن pic.twitter.com/zYtqc1MiKc — 🇵🇸🇴🇲waleedalmuqbali (@w41777) April 14, 2024

كم من أم ثكلى باتت تنوح على فراق مضنونها ، وكم من أب مفجوع ينتحب برحيل قرة عينه. وكم من مقصر يتنصل عن المسؤولية ويلقي باللائمة على الآخرين ؟#وزارة_التربية_والتعليم #سمد_الشأن#منخفض_المطير pic.twitter.com/TpxbSEaoku — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) April 15, 2024

شو ذنب الاطفال من يتحمل الي صار لا تقولو راعي الباص #منخفض_المطير pic.twitter.com/ENf8OpVNXi — تركي (@turky485) April 14, 2024

لو ان الوزير او المسؤول عن سلامة الاطفال في المدارس يعي ماسيحدث او يعرف انه سوف يحاسب على ارواح الاطفال وسلامتهم وتأخير اي قرار بإعلان الاجراءات الاحترازيه مثل الاجازه او التعليم عن بعد #منخفض_المطير #راعي_الباص

رغم انه كهذه الاخطاء في اغلب الدول يطرد عليها المسؤول من عمله في… pic.twitter.com/PJvhZzdT12 — Amer Salim 🇴🇲 (@AmerAtiroon) April 14, 2024

أتمنى فعلا نعرف مبررات عدم تعليق الدراسة اليوم كما جرت العادة في مثل هذه الحالات الجوية على الرغم من وجود تنبيه رسمي بغزارة الأمطار المتوقعة‼️ #منخفض_المطير#وزارة_التربية_والتعليم#راعي_الباص#الانذارالمبكر pic.twitter.com/VztsyqDifq — ހވޱ 𝕏𓂆 (@mswq280626) April 14, 2024

مفجع جدا ما حصل صباح اليوم ل ١٤ طالب في الصفوف المتوسطة .. هناك الكثير من يتحمل المسؤولية .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون ) .. جبر الله قلوب أهاليهم #منخفض_المطير pic.twitter.com/3a8G1lgBCu — يوسف القاسمي (@ALqasmi801) April 14, 2024

التعليم ترد على الانتقادات

وفيما منيت وزارة التربية والتعليم بالكم الأبرز من الانتقادات لعدم تعطيلها الدراسة في ظل هذه الظروف المناخية القاسية، فقد ردت الوزارة بأنها تابعت عن كثب الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان وتطوراتها منذ الإعلان عنها مع الجهات المعنية.

وقالت إنه تم اتخاذ القرار بمنح الصلاحية للمحافظات التعليمية وفق المنهجية المعتمدة لدى الوزارة.