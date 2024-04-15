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عمانيون غاضبون.. من يتحمل مسؤولية فاجعة ضحايا منخفض المطير؟

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ضحايا منخفض المطير

وطن – استشاط العمانيون غضبا، بعد سقوط عدد من الوفيات وتحديدا من الأطفال جراء السيول التي ضربت البلاد في أعقاب منخفض المطير، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الفاجعة.

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان، تسجيل 12 وفاة بسبب انجرافهم داخل مركباتهم جراء السيول.

وقال قطاع البحث، إنّ الضحايا منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.

جاء ذلك بعدما تعرضت سلطنة عمان لأجواء مضطربة وفيضانات عنيفة، أظهرتها العديد من المقاطع التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي وثّقت مشاهد سيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وفي أعقاب الفاجعة، راج وسم “منخفض المطير” منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول العديد من الأخبار والمقاطع المصورة للسيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت سلطنة عمان.

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غضب واسع وتساؤل عن المسؤول

وجاء التفاعل الأبرز مع وفاة عدد من الأطفال بعدما حوصروا داخل حافلة مدرسية جرفتها السيول، وسط تساؤلات عن المسؤول عن هذه الكارثة.

 

التعليم ترد على الانتقادات

وفيما منيت وزارة التربية والتعليم بالكم الأبرز من الانتقادات لعدم تعطيلها الدراسة في ظل هذه الظروف المناخية القاسية، فقد ردت الوزارة بأنها تابعت عن كثب الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان وتطوراتها منذ الإعلان عنها مع الجهات المعنية.

وقالت إنه تم اتخاذ القرار بمنح الصلاحية للمحافظات التعليمية وفق المنهجية المعتمدة لدى الوزارة.

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عمانيون غاضبون.. من يتحمل مسؤولية فاجعة ضحايا منخفض المطير؟

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