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ساويرس محل جدل مجددا بعد لقائه بآخر ملوك مصر في الجونة (شاهد)

بقلم
ساويرس محل جدل مجددا بعد لقائه بأحمد فؤاد الثاني في الجونة

وطن – وثق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، بالصور لقاء جمعه مع ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني ـ آخر ملوك مصر ونجل الملك الراحل فاروق ـ مؤكدًا أنه التقاه وأسرته في زيارة لهم في منتجع الجونة.

وغرد نجيب ساويرس على حسابه في موقع “إكس -تويتر سابقاً – فوق صورة له مع الملك أحمد فؤاد الثاني داخل المنتجع:”سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة وشغفه بزيارة كل معالم مصر”.

وتابع مشيدا بملك مصر السابق وأخلاقه:”قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة”.

وأثارت صور نجيب ساويرس مع ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني، الجدل عبر مواقع التواصل خاصة أن لم يذكره بصفة “ملك سابق”، ما دفع كثيرون للتساؤل عن هدفه من وراء ذلك وإذا كان متعمدا أم لا.

وفي هذا السياق غرد الكاتب المصري المعروف جمال سلطان:”رجل الأعمال المصري المعروف والمثير دائما للجدل السياسي، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، المهندس نجيب ساويرس، ينشر تغريدة بالصور يقول فيها أنه “يرحب بلقائه مع (جلالة الملك فؤاد الثاني، ملك مصر)، في زيارته للجونة، الملاحظة أنه لم يتحفظ بوصف “السابق” أمام الصفة ؟!”

وعلق أحد النشطاء على الصورة بقوله:”نجيب ساويرس يحاول الانقلاب على الرئيس المُبجل واستعادة الملكية المصرية.”

فيما دون آخر متنبئا بحالة الجدل جراء هذه الصورة:”هتفتح عليك فتحه كبيرة بسبب كلمة ملك مصر.”

ورد سامي المالكي على تغريدة ساويرس بتعليق ساخر:”ما ينفعش تحاول تقنعه إن إحنا نصلح الغلطة اللى حصلت فى يوليو ٥٢ ولا خلاص الموضوع بقى صعب”، في إشارة إلى انقلاب العسكر على الملكية وسيطرتهم على مفاصل الدولة حتى اليوم وسط نظام حكم ديكتاتوري قمعي.

الملك أحمد فؤاد

ويعتبر الملك السابق أحمد فؤاد، أو فؤاد الثاني، آخر ملوك أسرة محمد علي، والده الملك الراحل فاروق، ووالدته الملكة ناريمان.

وهو من مواليد 16 يناير 1952، بالقاهرة، وأصبح ملكًا على مصر تحت الوصاية في 26 يوليو 1952، بعد الإطاحة بوالده الملك فاروق بعد ثورة 1952.

وكان أحمد فؤاد الثاني هو الطفل الأول والوحيد للملك فاروق ملك مصر وزوجته الثانية الملكة ناريمان، اللذين تزوجا عام 1951. وذلك منذ زواج والده الأول من الملكة فريدة.

يعيش في سويسرا

ويعيش منذ خروجه من مصر في عزلة وهدوء في سويسرا، حيث أحيطت حياته بالكثير من الغموض.

ورغم أنه كان رضيعا وقتها فقد حكم رسميًا بموجب القانون الملكي باعتباره آخر ملوك مصر والسودان من 26 يوليو 1952 وحتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 عندما تم خلعه.

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