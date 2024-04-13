تصاعد مؤشرات الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد إغلاق الأردن مجاله الجوي بالكامل

وطن – اتخذت السلطات الأردنية قراراً جديداً فسره الكثير من المتابعين على أنه مؤشر نحو شن هجوم إيراني كبير ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد تحذيرات أطلقتها دول عديدة لمواطنيها بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني السبت إغلاق الأجواء الأردنية بالكامل أمام حركة الطائرات مع تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفق بيان صادر عن السلطات الأردنية.

#عاجل | هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني تقرر اغلاق الاجواء الاردنية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للاجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب… pic.twitter.com/mONliFHHun — Jordan News Agency (@Petranews) April 13, 2024

وجاء في البيان الذي رصدته وطن: “اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت”.

‼️ Jordan closes its airspace in anticipation of an imminent Iranian attack on Israel *بيان صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني* اعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني انه وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الاجواء الاردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد… — Nadia Bilbassy ناديا البلبيسي (@nadia_bilbassy) April 13, 2024

حظر كامل للطيران في الأردن

وحددت الهيئة توقيت الحظر الكامل للطيران: “ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.

وكان هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني قد ذكر أن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

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وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن تأثر الحركة الجوية في مطارات كل من العراق والكويت وسوريا ولبنان بعد رصد تشويشات ضمن أنظمة الملاحة العالمية.

🚨🇯🇴 #BREAKING • Jordan temporarily closes its airspace to all arriving, departing, and transiting flights. pic.twitter.com/dFpKb92RHi — Yemen Frontline (@Yemenfrontline) April 13, 2024

هل تتدخل إيران مباشرة في حرب غزة؟

وجاءت التطورات في ظل تحذيرات كبيرة من احتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة طرفها إيران بعد سلسلة اغتيالات طالت قادتها آخرها استهداف في دمشق أدى لمقتل أبرز قادة ميليشياتها الطائفية.

وتحدثت الكثير من وسائل الإعلام عن إمكانية تنفيذ إيران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وبالمقابل تشهد الاوساط الدولية ثافة الضغط الدبلوماسي لتجنب “حرب شاملة ومفتوحة” فيما تحدث مسؤولون أمريكيون عن دعمهم للاحتلال في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

وذكرت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.