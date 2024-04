تصاعد مؤشرات الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد إغلاق الأردن مجاله الجوي بالكامل

وطن – اتخذت السلطات الأردنية قراراً جديداً فسره الكثير من المتابعين على أنه مؤشر نحو شن هجوم إيراني كبير ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد تحذيرات أطلقتها دول عديدة لمواطنيها بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني السبت إغلاق الأجواء الأردنية بالكامل أمام حركة الطائرات مع تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفق بيان صادر عن السلطات الأردنية.

وجاء في البيان الذي رصدته وطن: “اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت”.

‼️ Jordan closes its airspace in anticipation of an imminent Iranian attack on Israel

*بيان صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني*

اعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني انه وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الاجواء الاردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد…

— Nadia Bilbassy ناديا البلبيسي (@nadia_bilbassy) April 13, 2024