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تصاعد مؤشرات الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد إغلاق الأردن مجاله الجوي بالكامل

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تصاعد مؤشرات الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد إغلاق الأردن مجاله الجوي بالكامل

وطن – اتخذت السلطات الأردنية قراراً جديداً فسره الكثير من المتابعين على أنه مؤشر نحو شن هجوم إيراني كبير ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد تحذيرات أطلقتها دول عديدة لمواطنيها بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني السبت إغلاق الأجواء الأردنية بالكامل أمام حركة الطائرات مع تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفق بيان صادر عن السلطات الأردنية.

وجاء في البيان الذي رصدته وطن: “اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت”.

حظر كامل للطيران في الأردن

وحددت الهيئة توقيت الحظر الكامل للطيران: “ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.

وكان هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني قد ذكر أن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

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وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن تأثر الحركة الجوية في مطارات كل من العراق والكويت وسوريا ولبنان بعد رصد تشويشات ضمن أنظمة الملاحة العالمية.

هل تتدخل إيران مباشرة في حرب غزة؟

وجاءت التطورات في ظل تحذيرات كبيرة من احتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة طرفها إيران بعد سلسلة اغتيالات طالت قادتها آخرها استهداف في دمشق أدى لمقتل أبرز قادة ميليشياتها الطائفية.

وتحدثت الكثير من وسائل الإعلام عن إمكانية تنفيذ إيران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وبالمقابل تشهد الاوساط الدولية ثافة الضغط الدبلوماسي لتجنب “حرب شاملة ومفتوحة” فيما تحدث مسؤولون أمريكيون عن دعمهم للاحتلال في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

وذكرت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

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