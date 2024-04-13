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حرب نفسية شنتها طهران على إسرائيل.. مسؤول إيراني يكشف تفاصيلها ونتائجها

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توترات إيران وإسرائيل

وطن – تحدث مسؤول إيراني بارز، عن حرب نفسية شنتها طهران ضد إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع ترقب لهجوم من طهران ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

الحديث عن تصريحات اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث عبر عن ارتياحه لأن إسرائيل تشعر بالهلع، مما سماه انتقام وصفعة إيران المرتقبة، ردا على قصف القنصلية في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن اللواء صفوي قوله: “الصهاينة يعيشون في حالة رعب منذ أسبوع وأعلنوا الاستنفار وأوقفوا هجومهم المرتقب على رفح لأنهم لا يعرفون ماذا تريد إيران أن تفعله ومتى وكيف سيكون ردها، ولذلك فان الخوف يلف الكيان الصهيوني وحُماته”.

اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي
اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي

وأضاف صفوي الذي كان يتحدث في مراسم تأبين في اليوم السابع لمقتل اللواء محمد رضا زاهدي في قصف القنصلية الإيرانية: “هذه الحرب النفسية والسياسية والاعلامية هي أشد رعبا للصهاينة من الحرب نفسها”.

وأشار إلى أن هذه الحرب أجبرت قسمًا من الإسرائيليين على الهروب وقسمًا آخر على النزول للملاجئ في كل ليلة لأنهم يخافون من الهجوم الإيراني.

احتجاز إيراني لسفينة مرتبطة بإسرائيل

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج، وتحديدا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

البداية كانت مع إعلان وكالتي “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” البريطانيتين للأمن البحري، السبت، أنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل سلطات إقليمية، على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

وذكرت “أمبري” أنها اطلعت على لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن.

وأضافت أن هذا الأسلوب استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

رواية إيرانية شبه رسمية

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية في إيران، أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينة إسرائيلية في مياه الخليج.

فيما قالت وكالة “إرنا” إن الحرس الثوري أوقف السفينة “MCS ARIES” عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من مضيق هرمز

وأضافت أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة ZODIAC المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير.

وأشارت الوكالة، إلى أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

في سياق متصل، أفادت “‏أسوشييتد برس” نقلا عن مصدر عسكري، بأن إيران تقف خلف عملية الاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز.

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