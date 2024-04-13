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العثور على رأس زوج الفنانة المغربية ريم فكري .. والد الضحية وجه الاتهام لها!

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الفنانة المغربية ريم فكري

أفادت تقارير إخبارية، أنّ غواصين متطوعين عثروا في نهر أبي رقراق بالرباط، على رأس يعتقد أنه لزوج الفنانة المغربية ريم فكري، رضا فرس.

العثور على رأس زوج ريم فكري

وتواصل السلطات المغربية والطب الشرعي جهودهما لحسم هوية صاحب الرأس الذي تم العثور عليه. ليتم عقبها تأكيد أو نفي صلته بالقضية التي شغلت الرأي العام المغربي.

وأسفر البحث عن توقيف المتهم الرئيسي المدعو “التوربو”، الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، قبل أن يسقط معاونوه تباعا.

ريم فكري
ريم فكري

في حين انطلقت عملية البحث عن أشلاء الجثة بعد اعتراف الموقوفين بتقطيعها والتخلص منها في مجرى نهري بضواحي الرباط.

وكان والد الضحية قد اتهم الفنانة ريم فكري بتورطها في مقتل زوجها عند تفجر القضية.

وقال في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام مغربية حينها إنها دخلت المنزل خلال فترة اختفائه مع والدتها وسرقت كل الأموال التي تركها زوجها في المنزل.

كما اتهمها بأنها كانت على دراية بخطفه، لكنها تسترت وأخفت الأمر.

والد الضحية اتهم الفنانة ريم فكري بتورطها في مقتل زوجها
والد الضحية اتهم الفنانة ريم فكري بتورطها في مقتل زوجها

وتعود قضية اختطاف وقتل زوج الفنانة المغربية إلى 8 فبراير/شباط الماضي، عندما تلقت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء بلاغًا باختطاف الضحية من قِبل أشخاص يستقلّون سيارة رباعية الدفع من أمام منزله، ما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت ريم فكري خرجت عن صمتها لأول مرة لتعلق على الأخبار المتداولة.

وعبرت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” عن شكرها العميق لكل من اتصل بها أو أرسل إليها رسالة.

ودعت فكري جميع محبيها ومتابعيها إلى احترام الظروف التي تمر منها حاليا.

وقالت: “لا راد لقضاء الله وإنا لله وإنا اليه راجعون.. دعواتكم له بالرحمة”.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Rym 🇲🇦‎‏ (@‏‎rymfikri‎‏)‎‏

 

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