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من هو نجم ريال مدريد الذي يريد رونالدو ضمه إلى النصر السعودي!

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رونالدو قائد نادي النصر السعودي

وطن – قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لديه رغبة كبيرة في ضم نجم كرة القدم الإسبانية، فرناندو هييرو، نجم فريق ريال مدريد السابق، لتولي منصب المدير الرياضي في فريق النصر السعودي.

رونالدو يعلم قيمة هييرو فرناندو جيداً

وجاء دعم رونالدو لفكرة ضم هيرو بعد أن اعتذر البرتغالي ميغيل روبيرو عن عدم قبول منصب المدير الرياضي في الفريق السعودي، بعد أن جرى الاتفاق معه في وقت سابق، إثر المساندة التي تلقاها قرار تعيينه من مواطنيه لويس كاسترو مدرب الفريق، وقائده كريستيانو رونالدو، وهو ما جعل “العالمي” يبحث عن بديل له لتولي المهمة.

فرناندو هييرو نجم فريق ريال مدريد السابق
فرناندو هييرو نجم فريق ريال مدريد السابق

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يعلم قيمة هييرو جيداً، وقدرته الكبيرة على جعل النصر على قدم المساواة مع أكبر الفرق الأوروبية، لا سيما بعد ابتعاد الفريق، خلال الموسم الحالي، عن المنافسة على الدوري السعودي، بالنظر إلى اقتراب غريمه الهلال من حسمه.

المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح

وأشارت الصحيفة إلى أنه كما يبدو فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يصل المدير الرياضي الحالي لفريق ديبورتيفو غوادالاخارا، المنتمي للدوري المكسيكي، إلى اتفاق مع الفريق السعودي يقضي بتوليه المنصب المهم في نادي النصر، بعد تجربة استمرت عاماً ونصف العام في المكسيك، وتحديدا منذ شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2022.

يذكر أنه سبق لفرناندو هييرو أن عمل مدربا مساعداً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، في قيادته الفنية الأولى لنادي ريال مدريد، عام 2014.

كما قاد منتخب إسبانيا في كأس العالم بروسيا عام 2018، خلفا للمدير الفني جولين لوبيتيغي، الذي أقاله الاتحاد الإسباني، بعد تعاقده مع فريق ريال مدريد أياماً قليلة، قبل انطلاق المونديال العالمي.

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رونالدو قائد نادي النصر السعودي

من هو نجم ريال مدريد الذي يريد رونالدو ضمه إلى النصر السعودي!

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