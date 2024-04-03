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وزير قطري يكشف جوهر الخلاف بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

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وزير قطري يكشف جوهر الخلاف بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وطن – كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نقطة الخلاف الرئيسية بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وقال “آل ثاني” إن جوهر الخلاف يتمثل في الاتفاق على عودة النازحين إلى بعض المناطق ضمن القطاع.

وأضاف الوزير القطري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن قطر “تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة لكن النتيجة بيد الأطراف”.

وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وعبر محمد بن عبدالرحمن عن الأمل في أن “تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وأكد وزير الخارجية القطري على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار.

وجدد المسؤول القطري التأكيد على “موقف الدوحة الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

ولفت إلى التزام قطر منذ البداية “بعملية المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

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وساطة قطر لأجل غزة

وعملت قطر مع الولايات المتحدة ومصر على الوساطة في محادثات في العاصمة الدوحة، بمسعى منها لتأمين هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى لأول مرة قرارا يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين.

ويسعى الوسيط القطري إلى أن تؤدي أي هدنة جديدة إلى “وقف إطلاق نار دائم”، وإلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وكانت الدوحة قد أكدت أن المحادثات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي مستمرة، رغم مماطلة إسرائيل واستمرار انتهاكاتها وجرائمها الوحشية في قطاع غزة.

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