أغنية جميلة بن طويس عن “حكم العسكر” التي تسببت باعتقالها في الجزائر (فيديو)

وطن – رفضت محكمة بالجزائر العاصمة طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن ناشطة سياسية مسجونة بزعم تهم عدة مرتبطة بالإرهاب، حيث أوقفت السلطات الجزائرية “جميلة بن طويس” بسبب أغنية لها عن النظام وحكم العسكر.

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، بسجن الناشطة الجزائرية الفرنسية “جميلة بن طويس” منذ بداية مارس/ آذار، بسبب الأغنية المصورة التي نشرتها، التي تندد بـ”قمع الحريات” ومتظاهري “الحراك”، الذي دفع الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة، في عام 2019 كما طالب بإصلاحات سياسية وتعزيز الحريات.

دخلت الجزائر لحضور جنازة والدتها

وكانت “جميلة بن طويس” وهي ناشطة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية، مقيمة في فرنسا وهي أم لثلاثة أطفال، زارت بلادها في 25 فبراير لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في مطار “هواري بومدين” ومن ثم تقديمها للتحقيق أمام السلطات.

الأغنية التي تسببت في اعتقال الناشطة جميلة بن طويس (60 عاما) بتهمة الإرهاب من طرف نظام العسكري الجزائري.

السيدة جميلة بن طويس، متزوجة و أم لثلاثة أولاد مقيمة في فرنسا و تحمل الجنسيتين الجزائرية و الفرنسية بعدما كانت قادمة من باريس لحضور جنازة و الدتها pic.twitter.com/JAPdfZOa7N — هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) March 30, 2024

ووفق “منظمة شعاع الحقوقية“، ومقرها لندن، فإنه تم استجوابها في المطار لعدة ساعات، ثم تمت مصادرة وثائق سفرها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 فبراير، بمكتب الشرطة القضائية في الدار البيضاء.

ومثلت الناشطة جميلة بن طويس (60 عاما) أمام الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، كما طلب منها، حيث خضعت لاستجواب آخر بشأن مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها في دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر.

وفي 3 مارس، تم تقديمها لقاضي التحقيق الذي استجوبها حول كلمات أغنيتها التي تنتقد الجيش، قبل أن يأمر بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها، وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

وتضمن الاستجواب الذي أجري معها الأغنية التي كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، وهي أغنية تندد بـ”القمع” الذي يتعرض له ناشطو الحراك على يد الأجهزة الأمنية.

أغنية جميلة بن طويس

وتبدأ الأغنية المصورة بجملة “يسقط حكم العسكر” ثم يسمع صوتها وهي تقول “يا جزائر باعوك حكموا عليك بالانتحار. بولادك زادوك قول رانا في استعمار (استخدموا ولادك لتحطيمك وكأننا في زمن الاستعمار) . هدو فينا (هددونا) بالعشرية وحنا خرجنا بالسلمية”.

وبعد ساعات من المثول أمام الشرطة القضائية، تم عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في الثالث من مارس الماضي، ليأمر بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وتم توجيه اتهام “جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، المساس بسلامة ووحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح”.

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن “الناشطة والمغنية جميلة بن طويس البالغة 60 عاماً والأم لثلاثة أطفال توجد في الحبس المؤقت منذ عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة) في 3 مارس/ آذار”.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، دعت خلال زيارتها الجزائر بين، نوفمبر وديسمبر، الحكومة الجزائرية إلى “تعديل” مواد قانونية تعطي مفهوما “مبهما للإرهاب”.

ومنذ أيام، أطلقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح “228 معتقل رأي”. وفي الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية، طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل “المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير والتظاهر”.