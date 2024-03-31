نتنياهو يتحدى بايدن قبل عملية “الفتاق”!

فيما يمكن اعتباره تحدياً علنياً للرئيس الأمريكي وإدارته التي أعلنت مراراً رفضها عملية عسكرية اسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قبل تقديم خطة لإجلاء السكان المكتظين هناك، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن حكومته وافقت على الخطط العملياتية لـ غزو رفح.

نتنياهو يتحدى بايدن ويصر على غزو رفح

ويزعم نتنياهو، أن رفح، “المعقل الأخير لحركة حماس”، ويُصر على اجتياحها رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة، غالبيتهم من النازحين.

وفي مؤتمر صحفي قبيل خضوعه لعملية جراحية مساء الأحد، قال نتنياهو، “وافقنا على الخطط العملياتية لاجتياح رفح”.

🔴رئاسة وزراء الاحتلال: إصابة #نتنياهو بـ"الفتاق" وسيخضع لعملية جراحية الليلة. pic.twitter.com/6wJNi6cRTn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 31, 2024

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مكتب نتنياهو، أنه سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتا.

وادعى أن “المعلومات التي حصل عليها مقاتلونا في عملية (مستشفى) الشفاء (غربي مدينة غزة) تساعدنا على تحديد مكان المسلحين”.

ولليوم الـ15، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ما أدى، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إلى قتل أكثر من 400 فلسطيني وتدمير وحرق 1050 منزلا في محيط المجمع.

כוחות צה״ל ושב״כ ממשיכים בלחימה ממוקדת במרחב בית החולים שיפאא׳. צוותי הקרב של חטיבה 401, חטיבת הנח"ל וכוחות שייטת 13 בפיקוד אוגדה 162 נלחמים במרחב תוך הימנעות מפגיעה באזרחים, חולים, צוותים רפואיים וציוד רפואי>> pic.twitter.com/QlzV6X2Ogk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 27, 2024

وتابع نتنياهو: “سندخل رفح ونقضي على حماس، وبدون ذلك لا نصر”.

ومضى قائلا: “الحكومة تعمل على إجلاء السكان قبل اقتحام رفح (…) وسندخل إلى المدينة رغم معارضة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن”.

ومنذ اندلاع الحرب، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي ممكن، حتى في ظل ما تبدو أنها خلافات بين بايدن ونتنياهو، بشأن العدد الضخم من الضحايا المدنيين، وقيود تل أبيب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن مستقبل غزة بعد الحرب.

وعن الاتهامات الموجهة إليه في ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال نتنياهو: “مَن يقول إنني لا أفعل كل شيء لإعادة المحتجزين هو مخطئ ومضلل”.

حماس: المقاومة مستعدة لمواجهة غزو رفح

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم في ردوده أي التزامات، وإجاباته كانت محاولة للمماطلة، مشددا على أنه “لا حديث حتى اللحظة عن أي جولة مفاوضات جديدة”.

وقال حمدان في تصريحات لقناة “الجزيرة“: ” إننا نريد إجابات بشأن وقف العدوان والانسحاب من غزة وعودة النازحين وإعمار غزة”.

وأضاف: “نقدر جهود الوسطاء لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول عرقلة المفاوضات”.

القيادي في حماس أسامة حمدان للجزيرة: نقدر جهود الوسطاء لكن الجانب الإسرائيلي يحاول عرقلة المفاوضات، وإذا استمر التعنت الإسرائيلي فإن جهود الوسطاء ستواجه طريقا مسدودا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/y8JIm4XN1b — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 31, 2024

وتابع قائلا: “إذا استمر التعنت الإسرائيلي فإن جهود الوسطاء ستواجه طريقا مسدودا”. معتبرا أن الاحتلال يريد استعادة أسراه فقط، ومواصلة العدوان بطريقة مفتوحة.

ولفت إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال مساهما في تغطية التعنت الإسرائيلي. معربا عن رفض حركة حماس أي تحرك عدواني تجاه مدينة رفح.

وذكر حمدان أن “حماس” تبذل جهدها لمنع العدوان على رفح، لكن المقاومة مستعدة للمواجهة. موضحا أنه إذا “واصل الاحتلال عدوانه، فالمقاومة مستعدة لمواجهته”.

واستكمل حديثه قائلا: “المطلوب إنهاء العدوان والاحتلال، ومن حقنا إقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس”.