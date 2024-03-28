معركة الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي تقترب من النهاية .. النجم يتخلى عن هذا الأمر

وطن – يبدو أن الصراع الطويل والمرير على الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي يقترب أخيرًا من نهايته، حيث يُقال الآن أن النجم قد تخلى عن مساعيه للحصول على حضانة مشتركة للأطفال الذين يشاركهم مع زوجته السابقة.

معركة الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي تقترب من النهاية

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصدر أن الثنائي، اللذين وجدا نفسيهما في صراع قضائي شديد منذ انفصالهما في عام 2016، يجريان حاليًا مفاوضات وأخيرًا يقتربان من خط النهاية في معركتهما القانونية، مع توقع الانتهاء منها بحلول الصيف.

بينما كان براد بيت، البالغ من العمر 60 عامًا، قد سعى في الأصل إلى ترتيب 50/50 يتعلق بأطفالهما الستة، كشف أحد المطلعين الآن أنه لم يعد يطعن في المسألة.

هذا يعني أن أنجلينا جولي، البالغة من العمر 48 عامًا، ستحتفظ بالحضانة البدنية الأساسية للأطفال وسيكون له حقوق الزيارة.

أحد العوامل في هذا القرار هو أن الكثير من أفراد الأسرة قد “تجاوزوا السن” – فقط شيلوه، 17 عامًا، وكنوكس وفيفيان، كلاهما 15 عامًا، لا يزالان دون سن 18 – وسيتجاوز شيلوه هذا العتبة في مايو.

يُعتقد أن الأطفال الأكبر سنًا – مادوكس 22، وباكس، 20، وزهرة، 19 – لديهم علاقات صعبة مع براد؛ وكبالغين، في نظر القانون، لم يعودوا مشمولين بأي اتفاقيات حضانة.

ابن براد بيت بالتبني لا يعتبره والده!

يُزعم أن الابن المتبنى “باكس” لم يتحدث إلى نجم فيلم Fight Club منذ الشجار الخاص بالطائرة الذي أنهى الزواج، ويقال إنه لا يعتبر براد والدًا له بعد الآن.

في عام 2020، على حسابه الخاص على Instagram، وصف براد بأنه “أحمق من الدرجة الأولى” و”شخص محتقر” جعل أربعة من أطفاله الصغار “يهتزون خوفًا”.

وأضاف في المنشور اللاذع، الذي شاركه في يوم الأب: “أنت مرارًا وتكرارًا تثبت أنك شخص فظيع ومحتقر”.

وقال: “ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الأصغر الذين يرتجفون خوفًا. أنت لن تفهم أبدًا الضرر الذي ألحقته بعائلتي لأنك غير قادر على فعل ذلك.”

بالإضافة إلى ذلك، تُعرف زهرة الآن باسم “زهرة جولي” بدلاً من “زهرة جولي بيت”، وهو اسمها القانوني.

وصف مصدر من معسكر براد ما حدث بينه وبين الأطفال بأنه “تحيز والدي نموذجي”. وادعى أنه كان نية أنجلينا تطويل مدة الطلاق حتى يبلغ الأطفال 18 عامًا.

مع ذلك، أصر أصدقاؤها: “ليس لدى براد أحد يلومه سوى نفسه. كل ما تريده أنجلينا هو شفاء عائلتهم والمضي قدمًا.”