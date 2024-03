3 أشياء يُريدها زيدان من أجل تدريب مانشستر يونايتد!

وطن- كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن أشياء ثلاثة يريدها في ملعب أولد ترافورد، من أجل تولي منصب تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، في مقابلة صحفية مع “ماركا” الإسبانية، ” أعرف كرة القدم وأعرف المتطلبات مثل مدريد، أعلم أنه عندما لا تفوز عليك أن تغادر، ولكن هنا تم نسيان شيء مهم للغاية، لقد تم نسيان كل ما قمت ببنائه على أساس يومي”.

وواصل زيدان، ” ساهمت في العلاقة بين اللاعبين ومع 150 شخصاً الذين يعملون مع الفريق ومن حوله”.

🚨🚨 BREAKING!!

Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, Ruben Amorim and Julian Nagelsmann have all been discussed internally by Manchester United as potential replacements for Erik ten Hag!

Sir Jim… pic.twitter.com/6qs1TvY9WB

— mufcmpb (@mufcMPB) March 22, 2024