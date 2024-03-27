3 أشياء يُريدها زيدان من أجل تدريب مانشستر يونايتد!

وطن- كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن أشياء ثلاثة يريدها في ملعب أولد ترافورد، من أجل تولي منصب تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، في مقابلة صحفية مع “ماركا” الإسبانية، ” أعرف كرة القدم وأعرف المتطلبات مثل مدريد، أعلم أنه عندما لا تفوز عليك أن تغادر، ولكن هنا تم نسيان شيء مهم للغاية، لقد تم نسيان كل ما قمت ببنائه على أساس يومي”.

زيدان وتدريب نادي مانشستر يونايتد

وواصل زيدان، ” ساهمت في العلاقة بين اللاعبين ومع 150 شخصاً الذين يعملون مع الفريق ومن حوله”.

🚨🚨 BREAKING!! Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, Ruben Amorim and Julian Nagelsmann have all been discussed internally by Manchester United as potential replacements for Erik ten Hag! Sir Jim… pic.twitter.com/6qs1TvY9WB — mufcmpb (@mufcMPB) March 22, 2024

وأردف، ” يجب أن تكون الأمور هذه موجودة حتى يكون النادي رائعاً باستمرار، ولن أتولى منصب في مانشستر يونايتد ما لم يتم ضمان هذه الأشياء”.

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العلاقات الإنسانية أهم من المال

كما وتابع، ” لقد ولدت فائزا وكنت هنا للفوز بالبطولات، ولكن وراء كل ذلك يوجد البشر والعواطف والحياة، ولدي شعور بأن هذه الأشياء لم يتم تقييمها، ولم يتم فهم هذه الطريقة التي يتم الحفاظ على ديناميكيات النادي العظيم”.

Now that's the right man for the job at Manchester United. Zinedine Zidane. 😭 https://t.co/ymxgacOB3V — Michael (@IsamichaelReal) March 23, 2024

وختم زيدان حديثه، ” في بعض النواحي تم انتقادي بسبب ذلك، اليوم حياة المدرب على مقاعد البدلاء في نادٍ كبير هي موسمان، وليس أكثر من ذلك بكثير، لكي تستمر لفترة أطول.. العلاقات الإنسانية ضرورية، فهي أهم من المال وأهم من الشهرة وأهم من كل شيء”.

ولم يشرف زيدان منذ رحيله عن تدريب نادي ريال مدريد في عام 2021 عن أي نادٍ، على الرغم من العروض الكثير التي قدمت إليه للإشراف على أندية كبرى في القارة الأوروبية العجوز ودوريات عربية.