هذا هو سر ظهور كيت ميدلتون وحيدة في فيديو إعلان إصابتها بمرض السرطان

وطن – أثار ظهور أميرة ويلز كيت ميدلتون في مقطع الفيديو الذي أعلنت من خلاله إصابتها بمرض السرطان، التساؤلات في وسائل الإعلام البريطانية.

وقد ظهرت كيت ميدلتون وهي تجلس بمفردها على مقعد – مرتدية ببساطة سترة مخططة وجينز – بينما كانت تشرح الأخبار المتعلقة بصحتها مباشرة للجمهور.

وفق مصادر تحدثت لصحيفة “صنداي تايمز” فإن الدافع وراء ظهور أميرة ويلز منفردة وإيصال الأخبار الصعبة بنفسها كان بسيطًا: “كانت كيت أكثر من قادرة على التعامل مع الأمر بنفسها، وشعرت أنه من المهم القيام بذلك”.

