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هذا هو سر ظهور كيت ميدلتون وحيدة في فيديو إعلان إصابتها بمرض السرطان

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أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان

وطن – أثار ظهور أميرة ويلز كيت ميدلتون في مقطع الفيديو الذي أعلنت من خلاله إصابتها بمرض السرطان، التساؤلات في وسائل الإعلام البريطانية.

وقد ظهرت كيت ميدلتون وهي تجلس بمفردها على مقعد – مرتدية ببساطة سترة مخططة وجينز – بينما كانت تشرح الأخبار المتعلقة بصحتها مباشرة للجمهور.

ظهور  كيت ميدلتون بمفردها في إعلان إصابتها بمرض السرطان 

وفق مصادر تحدثت لصحيفة “صنداي تايمز” فإن الدافع وراء ظهور أميرة ويلز منفردة وإيصال الأخبار الصعبة بنفسها كان بسيطًا: “كانت كيت أكثر من قادرة على التعامل مع الأمر بنفسها، وشعرت أنه من المهم القيام بذلك”.

وأوضح المصدر الملكي: “لقد كانت امرأة قوية تشارك رسالة قوية إلى الأمة. ولم تكن بحاجة إلى أن يجلس أحد بجانبها”.

وأضاف أن زوجها الأمير ويليام “كان يدعمها هي وعائلتها في الخلفية”.

وذكر أن “كيت أرادت أن تفعل ذلك بمفردها عندما يتعلق الأمر بإيصال الأخبار الحزينة إلى الجمهور”.

وبحسب الصحيفة فإن كيت كتبت البيان بأكمله بنفسها. إلا أن ويليام كان أكثر من داعم لاختيارها الظهور منفردًا في رسالة الفيديو المؤثرة.

وتابع المصدر الملكي: “لقد فعلت ذلك بدعمه الكامل ونصائحه، وانضم إلى جميع المحادثات حول هذا الموضوع على كل المستويات، كان قرارها الجلوس بمفردها، ولم تكن بسبب ضغينة عليه وكان يؤيده بالكامل”.

وكشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون، أنها تصارع أخبث مرض في معركة، وبدأت في خضوعها لعملية جراحية بالبطن في يناير الماضي، والبدء قريبا بعلاج كيميائي وقائي.

كان غياب كيت ميدلتون عن الحياة العامة بعد العملية الجراحية، قد أثار تساؤلات حقيقية وادعاءات جامحة عنها.

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