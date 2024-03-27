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في رمضان .. زوج يعرض زوجته على فيسبوك لممارسة الرذيلة مقابل المال!

بقلم
زوج يعرض زوجته لممارسة الجنس مقابل المال

وطن – ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على شخص؛ بعد قيامه بنشر صور ومنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يبدى خلالها استعداده وزوجته، ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أنّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع زوجته بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل المال، ِعبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار الجهود لمواجهة الجريمة بشتى صورها. لاسيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وبحوزتهما هاتفين، بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة الزوج وزوجته، أقرا بنشاطهما في الأعمال المنافية للآداب مقابل المال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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