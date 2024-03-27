سر ظهور هنية وقادة حماس بدون أحذية في حضرة خامنئي.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن – تصدرت صور لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له في طهران، خلال لقاء المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي ظهر فيها الأخير وهو يرتدي حذاءه فيما كان قادة المقاومة الفلسطينية يجلسون وهم حفاة، لتدور تساؤلات بمنصات التواصل عن إساءة محتملة أو أن البروتوكولات المطبقة في إيران تتضمن ذلك.

وفيما رجح البعض أن يكون الأمر عادياً ويرجع إلى ارتداء خامنئي حذاء خاصاً داخل مقر الاجتماع في طهران ولا يخرج به في الشارع، بينما اضطر قادة حماس لخلع أحذيتهم نظراً لكونها مخصصة للخارج وليست منزلية.

لماذا التقى قادة حماس وبينهم اسماعيل هنية مع خامئنى وهم حفاة بينما كان وهو يرتدى حذائة pic.twitter.com/D8O0aOPtZt — عبدالله ضيف (@111111_abdallah) March 27, 2024

وانتشرت الصور كالنار في الهشيم وسط تساؤلات عن تعمد إساءة علي خامنئي لقادة حماس حتى وإن كان الحذاء منزلياً.

وأكد البعض أن ارتداء الحذاء فيه تقليل من شأن الضيف الذي بدا في موقف غير لائق ولا يتناسب مع مكانة قادة المقاومة الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام فإن عادة خلع الأحذية في إيران متعارف عليها في المنازل وأماكن الصلاة، وهي منتشرة أيضاً في العديد من الدول الإسلامية.

قال إسماعيل هنية، أحد كبار مسؤولي حماس، مخاطبا آية الله خامنئي:

وأؤكد لكم أنه رغم كل ما يحدث في غزة من وحشية وجرائم وإبادة جماعية، إلا أن أهل غزة وقوى المقاومة صامدون بقوة ولن يسمحوا للعدو الصهيوني بتحقيق أهدافه.#غزه_تقاوم_وتنتصر pic.twitter.com/6Hk3KZfJ8X — h.j (@OvHBcrz31bWPEm1) March 26, 2024

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكر خامنئي في اللقاء أن إيران “لن تتردد في دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة المظلومين والمقاومين مشيدا بالصمود المثالي لقوى المقاومة الفلسطينية وكذلك أهالي غزة”.

ونقل ذات المصدر عن هنية قوله إن “الصبر والصمود المثاليين لأهالي غزة وقوات المقاومة خلال الاشهر الستة هذه، والناجم عن إيمانهم الراسخ أدى إلى أن لا يحقق العدو الصهيوني أيا من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة”.

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وأضاف هنية: “حرب غزة هي حرب عالمية والهيئة الحاكمة في أمريكا هي شريكة رئيسية لجرائم الصهاينة لأنها تتولى مباشرة التوجيه الحربي للكيان الصهيوني”.

🔴رییسی در دیدار با اسماعیل هنیه: به حمایت از آرمان فلسطین افتخار می کنیم. pic.twitter.com/ucmIFGkWcE — Iranian Congress (@IranianCongress) March 27, 2024

يذكر أن هنية التقى الرئيس الإيراني في طهران، الأربعاء، ويرجح تفسير أن خامنئي اعتاد لبس الحذاء المنزلي داخل مقر الاجتماع الذي التقى به قادة المقاومة الفلسطينية.