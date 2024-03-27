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بعد بلوغهم نهائيات كأس أمم آسيا.. لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون برفع العلم الفلسطيني تضامناً مع غزة (صور)

بقلم
المنتخب العراقي

وطن- احتفل لاعبو المنتخب العراقي برفع العلم الفلسطيني داخل ملعب “ريزال التذكاري” في العاصمة الفليبين تضامناً على حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، بعد حسمهم بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا وبلوغ الدور الأخير من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفع لاعبو المنتخب العراقي “أسود الرافدين”، العلم الفلسطيني بجانب علم بلادهم، خلال احتفالهم بالتأهل لنهائيات كأس أمم آسيا 2027 وبلوغ الدور الأخير من التصفيات النهائية المؤهلة لنسخة مونديال 2026.

لاعبو المنتخب العراقي يرفعون العلم الفلسطيني

وحقق المنتخب العراقي الفوز العريض على نظيره الفلبين بخماسية نظيفة دون مقابل، الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس أمم آسيا ومونديال 2026.

وسجل خماسية أسود الرافدين العراقي داخل مرمى منافسه الفلبين، اللاعب أيمن حسين عند الدقيقة ال14 من ركلة جزاء وال36 وأمير العماري في الدقيقة ال30 وزيدان إقبال في الدقيقة ال62 وآخرهم زيد تحسين في الدقيقة ال77.

ويعتلي منتخب العراق (أسود الرافدين) صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 12 نقطة، كما ويليه في وصافة جدول الترتيب منتخب إندونيسيا برصيد 7 نقاط.

منتخب العراق
لاعبو منتخب العراق
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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في مختلف مناطق قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، منذ إعلانه الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى يومنا هذا.

منتخب العراق
ترتيب منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي للمنازل والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والكنائس ، ناهيك عن حصار المشافي وخرجها عن العمل كان آخرها مجمع الشفاء الطبي الذي يأوي النازحين المدنيين بداخله لليوم ال10 على التوالي.

وبحسب آخر احصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 32 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 74 ألف آخرين بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.

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