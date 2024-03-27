الرئيسية » رياضة » بطولة أمم أوروبا يورو 2024.. المنتخبات ال24 المتأهلة ونظام المُسابقة

بطولة أمم أوروبا يورو 2024.. المنتخبات ال24 المتأهلة ونظام المُسابقة

بقلم
بطولة أمم أوروبا يورو 2024

وطن- حجزت 24 منتخباً على مستوى القارة العجوز الأوروبية، بطاقة المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، المقرر انطلاقها في العاصمة الألمانية برلين في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت منتخبات أوكرانيا وبولندا وجورجيا آخر المتأهلين للمشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 برلين.

المتأهلين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 برلين، كما يلي:

ألمانيا (مستضيف البطولة).

إيطاليا ( حامل اللقب).

بلجيكا.

فرنسا.

البرتغال.

إسبانيا.

النمسا.

اسكتلندا.

تركيا.

إنجلترا.

يورو 2024
المنتخبات المتأهلة لبطولة يورو 2024

هنغاريا.

سلوفاكيا.

ألبانيا.

الدنمارك.

هولندا.

رومانيا.

سويسرا.

صربيا.

التشيك.

جوررجيا.

بولندا.

كرواتيا.

أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: 
نظام بطولة أمم أوروبا يورو 2024

ويشارك في مسابقة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، نحو 24 منتخباً من ضمنهم المستضيف لهذا الحدث الكروي القاري ألمانيا، حيث تنقسم البطولة إلى مرحلة المجموعات بعد التصفيات (دور المجموعات)، وبعدها الملحق دور ال16 ثم دور ال8 وصولاً إلى الدور النهائي للبطولة.

كما وتنقسم تلك المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، إلى 6 مجموعات، تحتوي كل مجموعة إلى 4 منتخبات.

يتأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى منافسات دور ال16، ثم يصعد بعدها أفضل أربع منتخبات من حيث النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، وفق قاعدة اللعب النظيف للصعود لهذا الدور.

يورو 2024 المجموعات
المتأهلين لبطولة يورو 2024

وكان منتخب إيطاليا قد توج بالنسخة الماضية بعد تغلبه على المستضيف للبطولة إنجلترا بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين بهدف لكليهما، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن.

كما وستنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، خلال الفترة ما بين 14 يونيو/ حزيران وحتى 14 يوليو/ تموز القادمين.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

أزمة المياه في الدول العربية

20 دولة عربية مهددة بأزمة مياه مرعبة عام 2050

بطولة أمم أوروبا يورو 2024

بطولة أمم أوروبا يورو 2024.. المنتخبات ال24 المتأهلة ونظام المُسابقة

المنتخب العراقي

بعد بلوغهم نهائيات كأس أمم آسيا.. لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون برفع العلم الفلسطيني تضامناً مع غزة (صور)

زيدان

3 أشياء يُريدها زيدان من أجل تدريب مانشستر يونايتد!

منتخب كرواتيا

كرواتيا تُتوج ببطولة كأس العاصمة الودية بعد فوزها على مصر بالأربعة (شاهد)

حجب تيك توك

دولة عربية تتجه لحجب تيك توك على وقع إحصاءات لمشاهدة محتويات إباحية

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior