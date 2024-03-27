بطولة أمم أوروبا يورو 2024.. المنتخبات ال24 المتأهلة ونظام المُسابقة

وطن- حجزت 24 منتخباً على مستوى القارة العجوز الأوروبية، بطاقة المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، المقرر انطلاقها في العاصمة الألمانية برلين في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت منتخبات أوكرانيا وبولندا وجورجيا آخر المتأهلين للمشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 برلين.

المتأهلين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 برلين، كما يلي:

ألمانيا (مستضيف البطولة).

إيطاليا ( حامل اللقب).

بلجيكا.

فرنسا.

البرتغال.

إسبانيا.

النمسا.

اسكتلندا.

تركيا.

إنجلترا.

هنغاريا.

سلوفاكيا.

ألبانيا.

الدنمارك.

هولندا.

رومانيا.

سويسرا.

صربيا.

التشيك.

جوررجيا.

بولندا.

كرواتيا.

أوكرانيا.

اقرأ أيضاً:

نظام بطولة أمم أوروبا يورو 2024

ويشارك في مسابقة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، نحو 24 منتخباً من ضمنهم المستضيف لهذا الحدث الكروي القاري ألمانيا، حيث تنقسم البطولة إلى مرحلة المجموعات بعد التصفيات (دور المجموعات)، وبعدها الملحق دور ال16 ثم دور ال8 وصولاً إلى الدور النهائي للبطولة.

كما وتنقسم تلك المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، إلى 6 مجموعات، تحتوي كل مجموعة إلى 4 منتخبات.

يتأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى منافسات دور ال16، ثم يصعد بعدها أفضل أربع منتخبات من حيث النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، وفق قاعدة اللعب النظيف للصعود لهذا الدور.

وكان منتخب إيطاليا قد توج بالنسخة الماضية بعد تغلبه على المستضيف للبطولة إنجلترا بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين بهدف لكليهما، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن.

كما وستنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، خلال الفترة ما بين 14 يونيو/ حزيران وحتى 14 يوليو/ تموز القادمين.