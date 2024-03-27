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استئناف الكويت يقضي بحبس “الأخطبوط” ويلغي قرار محكمة الجنايات .. ما القصة؟

بقلم
محكمة الاستئناف الكويتية

وطن – قضت محكمة استئناف الكويت اليوم الأربعاء بسجن المغرد الوهمي الذي يحمل اسم “الأخطبوط” بعد إلغاء حكم البراءة صادر سابقاً من محكمة الجنايات.

وقررت المحكمة الكويتية سجن “الأخطبوط” مدة عامين مع كفالة 5000 دينار ما يعادل نحو 16.255 دولاراً لوقف النفاذ.

وألغت الاستئناف حكم البراءة للمغرد الوهمي في قضية أمن دولة (التطاول على مسند الإمارة) على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

حكم براءة سابق للأخطبوط

ووفق جريدة الرأي الكويتية كانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المغرد “الأخطبوط” من قضية أمن الدولة.

وكانت محكمة الجنايات قد واجهت صاحب حساب “الأخطبوط” بالتهم الموجهة إليه، وهي التطاول على مسند الإمارة، وإساءة استخدام هاتف.

كما تتضمن التهم نشر مستندات خاصة بآخرين لكن المتهم أكد في أقواله أمام القضاء أن “حسابه كان مخترقاً”.

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وأكدت هيئة دفاع المتهم أن “التغريدات محل التهمة قديمة منذ سنوات”، وأن حساب المتهم في وقتها كان مخترقاً.

ويتضمن القانون الكويتي لسنة 1960 الحكم بسجن كل من طعن علناً أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام -عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر- في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة مدة لا تجاوز خمس سنوات”.

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محكمة الاستئناف الكويتية

استئناف الكويت يقضي بحبس “الأخطبوط” ويلغي قرار محكمة الجنايات .. ما القصة؟

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