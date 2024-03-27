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احذر استخدام هذا الإعداد الخطير في واتساب .. أنت مهدد بالفعل!

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إعداد خطير في واتساب

وطن – حذر خبراء من خطر في الإعدادات بتطبيق واتساب  يجب تجنبه من أجل حماية الخصوصية، إذ أنها مشكلة تهدد المستخدمين خاصة عند القيام بتصدير محادثات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة تيليغرام.

وتكمن المشكلة في أن واتساب يوفر تشفير النهاية إلى النهاية دائمًا دون الحاجة إلى إعداد أي شيء، بينما الأمر مختلف في تيليغرام. وبحسب مجلة فوربس الأمريكية

ويتم تفعيل تشفير النهاية إلى النهاية في تيليغرام فقط عندما تقومون بتعيينه يدويًا للمحادثات مع شخص آخر. وتسمى هذا الميزة “محادثة آمنة”.

لا يتم تقديم طريقة لتفعيل هذه الطريقة الآمنة في محادثات المجموعات.

حذر خبراء من من خطر في الإعدادات بتطبيق واتساب  يجب تجنبه من أجل حماية الخصوصية
حذر خبراء من من خطر في الإعدادات بتطبيق واتساب  يجب تجنبه من أجل حماية الخصوصية

لذلك، يشككّ مقدمو البرامج الأمنية مثل كاسبرسكي في أمان تيليغرام، فهو أقل أمانًا مما يعتقده الكثيرون.

وكتبت الشركة المتخصصة بالحماية لمجلة فوربس: “تيليغرام لا يستخدم تلقائيًا تشفير النهاية إلى النهاية. ولا يعلم المستخدمون عن وظيفة ‘محادثة آمنة’ أيضًا”.

وبحسب شبكة “نيتس فيلت” الألمانية وعلى الرغم من أن هناك توجيهات في الاتحاد الأوروبي تفرض على واتساب أن يكون تفاعليًا مع تطبيقات المراسلة الأخرى، فإن الخبراء الأمنيين يعبرون عن شكوكهم أيضًا في قدرة المبرمجين تخطي هذه المشكلة سريعا.

يقول الخبراء الأمنيون في الاتحاد الأوروبي أن تطبيق تيليغرام لا يستخدم التشفير من جهة إلى جهة تلقائيًا. ولا يُعلم المستخدمين بوجود ميزة “Secure Chat” بشكل كاف.

لذلك لن تحصل على التشفير الشامل إلا إذا قمت بتعيينه يدويًا للمحادثات.

 

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إعداد خطير في واتساب

احذر استخدام هذا الإعداد الخطير في واتساب .. أنت مهدد بالفعل!

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