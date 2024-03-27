أحكام بالإعدام والمؤبد في اغتيال شكري بلعيد.. وأول تعليق من حركة النهضة التونسية

وطن – أصدرت محكمة تونسية، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما.

وكان استهداف بلعيد، أول عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس منذ عقود.

محكمة تونسية تصدر حكما بإعدام 4 أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد pic.twitter.com/DiHVCY4xX9 — Reuters | عربي (@araReuters) March 27, 2024

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض، شكري بلعيد، عام 2013، وحكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانَين آخرين.

وأدين 23 شخصا في اغتيال الناشط اليساري في سيارته أمام منزله في السادس من فبراير.

وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد، كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص، حسبما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.

وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير شباط 2013.

أنصار بلعيد يتجمعون حول المحكمة

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها “شكري ديما حي” و”أوفياء لدماء الشهداء”.

بيان لحركة النهضة

وعقب إصدار الأحكام، قالت حركة النهضة في بيان، إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على ما سمتها الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع.

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية.