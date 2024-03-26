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هذا ما طلبه ملك الأردن عبد الله الثاني من مدرب النشامى الحسين عموتة! (فيديو)

بقلم
الحسين عموتة وملك الأردن عبد الله الثاني

وطن- طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مع نجوم منتخب نشامى الأردن والمدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب، استمراره في مهمته من أجل الوصول إلى نهائيات نسخة كأس العالم 2026.

وقال ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال خطاب وجهه إلى مدرب منتخب الأردن ” النشامى”  الحسين عموتة، بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس آسيا 2023 قطر، ” كوتش حسين إن شاء الله بدنا مساعدتك في كأس العالم 2026″.

طلب ملك الأردن من الحسين عموتة

وأضاف العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال لقاء جمعه مع لاعبو المنتخب الأردني والمدرب الحسين عموتة، الاثنين، ” واجبنا اليوم نوقف معكم… كل الدعم”.

كما وتابع، ” بدي المعنوية تكون عالية جداً، وحبيت أشكركم على الأخلاق، لأنه أول مرة أشوف فريق بعلاقته العالية مع الجمهور ومع الشعب الأردني”.

وختم حديثه، ” ظلكم مثل هيك، أنا فخور جدا جدا، وأي شيء بدكم منا احنا جاهزين”.

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مباراة نشامى الأردن القادمة

ونجح منتخب الأردن النشامى في تحقيق الفوز النظيف على نظيره باكستان، بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا.

وسيلتقي الأردن في مباراة العود أمام منافسه باكستان في ذات الجولة، الثلاثاء، على ملعب ” ستاد عمان الدولي”.

ويحتل منتخب الأردن ثالث جدول ترتيب المجموعة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف طاجيكستان بذات النقاط.

كما وتعتلي السعودي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

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الحسين عموتة وملك الأردن عبد الله الثاني

هذا ما طلبه ملك الأردن عبد الله الثاني من مدرب النشامى الحسين عموتة! (فيديو)

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