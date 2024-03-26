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كيف ساهمت الاستخبارات الأمريكية في اغتيال مروان عيسى؟!

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مروان عيسى "رجل الظل" بكتائب القسام

وطن – قالت القناة 12 العبرية، إنّ أجهزة الاستخبارات الأمريكية هي من ساهمت في عملية اغتيال مروان عيسى القيادي في كتائب القسام مروان عيسى نائب محمد الضيف قائد الذراع العسكري لحركة حماس، من خلال تحديد موقعه.

وذكرت القناة أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم كل من حاول إنقاذه بعد قصف المكان الذي تواجد به، بعد أن كانت هناك شكوك بأن “عيسى” ما زال على قيد الحياة تحت الركام.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في تصريحات سابقة استشهاد مروان عيسى، في غارة إسرائيلية.

وكانت تقارير فلسطينية تحدثت عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين في الغارة التي قال جيش الاحتلال انها استهدفت القيادي مروان عيسى، فيما رافق القصف انقطاع الإنترنت والكهرباء.

اغتيال مروان عيسى

ومساء الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اغتيال مروان عيسى القيادي في كتائب القسام، بدون أي تأكيد من قبل المقاومة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي، إنّ عملية استهداف “عيسى” وقعت قبل أسبوعين (في الحادي عشر من مارس الجاري)، في مخيم النصيرات.

وأشار إلى أنّه تمّ تصفية مروان عيسى برفقة مسؤول الوسائل القتالية في حماس غازي أبو طماعة.

مروان عيسى و غازي أبو طماعة
مروان عيسى و غازي أبو طماعة

حماس: لا ثقة في رواية الاحتلال

في أوّل تعليق على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال مروان عيسى، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إنّه لا ثقة في رواية الاحتلال.

وأضاف “الرشق” إنّه لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال القائد مروان عيسى والقول الفصل لقيادة كتائب القسام.

واعتبر القيادي في حركة حماس، أنّ توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال “عيسى” هو تغطية على أزمات نتنياهو وفشل جيشه.

ويعتبر “عيسى” الشخصية رقم 3 في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم 7 أكتوبر. وفق جيش الاحتلال

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مروان عيسى "رجل الظل" بكتائب القسام

كيف ساهمت الاستخبارات الأمريكية في اغتيال مروان عيسى؟!

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