فيديوهات لفنانين وسياسيين .. أضخم شبكة دعارة وتجسس في لبنان رئيسها يعيش في دولة خليجية!

وطن – تحدّث تقرير إخباري عن ما وصفه بـ رئيس أضخم شبكة دعارة وتجسس في لبنان، قائلاً إنه يعيش في دولة خليجية صغيرة.

أضخم شبكة دعارة وتجسس في لبنان

وبحسب التقرير فقد كلف رئيس الشبكة، أعضاء شبكته الحصول على المزيد من التسجيلات الصوتية والفيديوهات الجنسية لفنانين وسياسيين وإعلاميين، بغرض ابتزازهم في الوقت المطلوب.

وبالفعل تم تصوير بعض هذه الأفلام، في منزل سيدة تعتبر اليد اليمنى لـ”القواد”، وتملك في غرفة نومها 4 كاميرات سرية إلى جانب كاميرات أخرى في جميع أرجاء المنزل.وفق التقرير

أما مساعدتها أو اليد اليسرى لزعيم الشبكة فهي “سيدة شقراء متزوجة”، وقد وقد صورت رجلا سياسيا ومسؤولاً أمنيا لدى احدى الشخصيات السياسية .

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ومن ضمن مجموعة السيدات المطلقات، سيدة تدعي العمل في مجال تصميم الأزياء، وهي تتقرب من الفنانات لتجنيدهن وحثهن على توقيع عقود عمل للدعارة السرية مموهة بعنوان التجارة مع القواد الذي يتحدث اللغة العبرية علما أنه عربي وسجن في بلده 9 سنوات بتهمة اغتيال ضباط في الجيش.