فتوى لسليمان الرحيلي على التلفزيون السعودي تتسبب بهجوم إماراتي عليه وتحدث أزمة

وطن – هاجم نشطاء إعلاميون يتبعون للإمارات السلطات السعودية بشكل لاذع على خلفية استضافة التلفزيون السعودي، لأحد دعاة المملكة الشيخ سليمان الرحيلي، الذي أفتى بتكفير منكري السنّة في القناة الرسمية الأولى.

وبثت القناة الرسمية السعودية الأولى برنامجاً استضافت فيه الشيخ سليمان الرحيلي وهو مفتي وداعية سعودي وإمام وخطيب مسجد قباء.

وتحدث الرحيلي عن أمور كثيرة حول الدين، واختتم لقاءه بتكفير ما يعرف بـ”القرآنيين” وتحديداً من ينكر السنة وما جاء فيها مؤكداً على الإجماع على تكفيرهم.

وأثارت الفتوى غضب نشطاء إماراتيين ما دفعهم لمهاجمة السلطات السعودية واعتبروا ذلك يتنافى مع “السلام والتسامح والتقارب” الذي تدعو إليه أبوظبي، وفق زعمهم.

ضوء أخضر لتمجيد السلاطين

ولطالما استضافت الإمارات الداعية سليمان الرحيلي وآخرها الأسبوع الماضي، بسبب تمجيده للسلاطين وخاصة رئيس الدولة محمد بن زايد.

خطاب تكفيري وعلى القناة الرسمية الأولى للمملكة .

قبل عدة أيام كان هناك مؤتمر في المملكة العربية السعودية لتقارب المذاهب الإسلامية وكان الهدف منه التقارب بين المذاهب والطوائف الإسلامية والتحذير من الفرقه في دين الله واليوم نرى هذا الشخص يكفر فئة من الناس يشهدون أن لا اله الا الله… pic.twitter.com/pbnYsAMkye — مشعل الشامسي (@mes_alshamsi) March 24, 2024

وعلق مشعل الشامسي وهو ناشط إماراتي في تغريدة على منصة إكس على فتوى الرحيلي واصفاً إياها بأنها “خطاب تكفيري وعلى القناة الرسمية الأولى للمملكة”.

دعاء الشيخ الفاضل سليمان الرحيلي الاسبوع الماضي كان في لقاء ومحاضره في دبى لدولتنا الإمارات الحبيبه ولشيخنا وتاج راسنا شيخنا محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولتنا الله يوفقه ويحفظه ويحفظ الشيخ سليمان الرحيلي وكل اهلنا في الشقيقه الكبرى المملكه العربيه السعوديه وهذا اكبر رد للمشككين… pic.twitter.com/ZKoQEYfVUS — عبدالله محمد الاحمد UAE (@ama_alahmed) March 25, 2024

وذكر الشامسي في هجومه اللاذع: “كان هناك مؤتمر في المملكة العربية السعودية قبل أيام لتقارب المذاهب الإسلامية وكان الهدف منه التقارب بين المذاهب والطوائف الإسلامية”.

خطاب غير موفق يجب التخلص من خطاب التكفير ! — عبدالعزيز . . 🇦🇪⚖️ (@akkkuae) March 24, 2024

وأضاف أن الهدف من المؤتمر أيضاً: “التحذير من الفرقة في دين الله واليوم نرى هذا الشخص يكفر فئة من الناس يشهدون أن لا اله الا الله وأن الرسول حق فقط لإختلافهم معه بالفكر”.

وأردف: “السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تسعى الى السلام والتسامح والتقارب مع كل أطياف البشر بكافة معتقداتهم ومثل هذا النوع من الخطابات ضد هذه الجهود للأسف”.

من انت يا هذا حتى تُشكك برجل دين يتم استضافته سنوياً بدولة الامارات ويقوم بنشر برامجه الدينيه عبر كل الامارات ، هل انت افهم من المسؤولين عندنا بالدولة ثم من انت حتى تدخل وتشكك بقناة سعودية رسمية ، كلام العالم واضح يفهمه الكل ومقطعك مجتزء وليس كامل ، اتمنى ان يتم ايقافك عند حدك ،… pic.twitter.com/h3py9p01md — صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) March 25, 2024

أما صاحب حساب عبدالعزيز وهو مغرد إماراتي آخر علق: “خطاب غير موفق يجب التخلص من خطاب التكفير”.

أخذ ورد

ومن جهة أخرى رد صالح الشحي على الشامسي بالقول: “من أنت يا هذا حتى تُشكك برجل دين يتم استضافته سنوياً بدولة الامارات ويقوم بنشر برامجه الدينية عبر كل الامارات.”

وتابع:”هل أنت أفهم من المسؤولين عندنا بالدولة ثم من أنت حتى تدخل وتشكك بقناة سعودية رسمية، كلام العالم واضح يفهمه الكل ومقطعك مجتزئ وليس كامل، اتمنى ان يتم ايقافك عند حدك، لأنك تثير البلبلة بين الشعبين بهذي التغريدات”.

رغم اختلافي مع المتحدث سليمان الرحيلي في كثير من الأمور إلا إني أُكبر شجاعته خاصة مع اشتداد الأزمة التشكيكية في السنة النبوية الشريفة وخاصة في أحاديث الآحاد ، لم يقل أي خطأ هنا وشخصياً أرى أنه من المعيب التحريض على شخص أو جهة بسبب التمسك بالرأي للشرعي والثوابت مهما كان الاختلاف ! — عبدالله الملا @قطر (@q6r) March 25, 2024

وعلق عبد الملا من قطر “رغم اختلافي مع المتحدث سليمان الرحيلي في كثير من الأمور إلا إني أُكبر شجاعته خاصة مع اشتداد الأزمة التشكيكية في السنة النبوية الشريفة وخاصة في أحاديث الآحاد ، لم يقل أي خطأ هنا وشخصياً أرى أنه من المعيب التحريض على شخص أو جهة بسبب التمسك بالرأي للشرعي والثوابت مهما كان الاختلاف”.

وذكر عبدالله محمد الأحمد في تعليقه على فتوى الرحيلي: “من هم الذين يدعون إنهم قرآنيون فقط يأخذون من كتاب الله عز وجل ويبتعدون عن السنه النبوية الشريفة ونهج رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأسمعوا الرد من الشيخ سليمان الرحيلي أمام وخطيب مسجد قباء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى”.

الطريقة الشرعية لمناصحة ولي الأمر ماذا فعل الملك سلمان للرجل الذي كان يأتي إليه ويسدي له نصائح؟#سليمان_الرحيلي_في_مخيال_رمضان pic.twitter.com/uQ5RRs8LKz — عبدالله البندر (@a_albander) March 24, 2024

ويعد الرحيلي من دعاة المادحين للسلطان وكان آخر ما ذكره مديحه وروايته قصة غير مؤكد صحتها عن الملك سلمان بن عبدالعزيز وموقفه من توجيه أحدهم النصح له، في وقت يقوم فيه نجله محمد بن سلمان بذبح صحفي سعودي بالمنشار في تركيا لمجرد معارضته لسياسات المملكة القمعية.