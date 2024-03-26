فاروق فلوكس يهاجم محمد رمضان ومها أحمد ويروي كيف أصابته بجلطة (فيديو)

وطن – هاجم الفنان والممثل المصري فاروق فلوكس زملاؤه الممثلين محمد رمضان ومها أحمد، وتحدث عن دوره ضمن فيلم الراقصة والسياسي من بطولة الفنانة نبيلة عبيد.

وهاجم فلوكس محمد رمضان واصفاً إياه “بالعيل الصغير” وروى تفاصيل إصابته بجلطة بسبب مها أحمد.

وضمن لقائه مع الإعلامية إنجي هاشم قال الممثل المصري عبر شاشة قناة “هي”: “دوري في الراقصة والسياسي، الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه كلمني وقالي في رواية لفيلم أنا عامله عايزك تشتغل معايا فيه”.

وأضاف: “قولتله هو أنا أطول أشتغل معاك؟، وقرأت الرواية وطرت بيها، والشخصية كانت لونة وبتتعاطى المخدرات، وكان لازم أخفف الشخصية بالشكل اللي عملته فيها، وإلا كان هيبقى دمه تقيل أوي.

فاروق فلوكس يجلب المشاكل لأولاده

وذكر فاروق فلوكس أن شخصيته في الراقصة والسياسي سببت العديد من المشاكل لأولاده.

وتابع أن “الدور ده عمل ليا مشاكل، وعمل لأولادي مشاكل في المدرسة، وكانوا بيتعاملوا معاهم بطريقة وحشة”.

وأكمل الممثل المصري عما جرى بعد ذلك: “اضطريت اني أروح المدرسة وأقابل الناظر الإنجليزي”.

وأكد فاروق فلوكس أنه “دخل إلى الفصول وشرح لهم أن ده دور وتمثيل، وفهمتهم التمثيل وأنواعه والشخصيات المؤثرة” وفق قوله.

الهجوم على محمد رمضان

كما رد الفنان المصري على تصريحات سابقة من محمد رمضان بشأن أدواره مهاجماً إياه: “مقدرش أعمل دور صبي عالمة، وأنا مقدرش أطلع بلطجي في مسلسل”.

اقرأ أيضا:

وأضاف عن رمضان: “هو كان عنده كام سنة لما أنا عملت الراقصة والسياسي؟ إشمعنى فاروق فلوكس؟ ما خالد الصاوي وغيري عمل الشخصية دي، وأنا بقى مقدرش أمسك عصاية وأعمل خناقة”.

وذكر فاروق فلوكس عن ذلك: “مينفعش معايا لا شكلًا ولا موضوعًا، هو له قدرة على كده ودي حبكة درامية عنده بيحبها، وأنا لا أعيبه ولكن هو يعيب فيا وهو عيل صغير؟، هو ممثل شاطر وله قبول، يخليه بعيد عن الناس القديمة اللي زينا”.

إصابة فاروق فلوكس بالجلطة

الفنان فاروق فلوكس تحدث أيضاً عن تفاصيل إصابته بجلطة في القلب بسبب خلافه مع الفنانة مها أحمد.

وذكر في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام: “جالي جلطة في القلب بسبب مها أحمد كنت شغال معاها في مسلسل، أنا مكنتش عارف أني بشتغل مع مارلين مونرو علشان يحصلي كده في السن ده، هو أنا هروح أعاكسها وهي ترفضني ويجيلي جلطة؟ إيه المنطق الغريب ده؟”.

وعن ذلك الدور أردف: “المشهد اللي أنا انسحبت علشانه كانت في مكان وأنا في مكان، وربنا يسامحها وأنا مسامحها، وحجة البليد مسح التختة، أنا فعلًا جالي جلطة وعملت عملية في القلب، وهي علقت على جملة أنا بقولها وهو ده الموقف”.

وتابع الممثل المصري عن مها أحمد: “دي زي بناتي الصغيريين ومش نجمة كبيرة أوي، وهي سابت التمثيل شوية واشتغلت مذيعة، وبعدين سابت شغل المذيعة، وأنا مقدر ظروفها وظروف ابنها، وربنا يسامحها”.