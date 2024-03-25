هل ستخضع إسرائيل لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا في غزة؟

وطن – لأول مرة وفيما اعتبر تخلي من أمريكا عن إسرائيل، صوت مجلس الأمن، الاثنين، على قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع وتيرة إرسال المساعدات، ولم تستخدم واشنطن “حق الفيتو” كالعادة لوقف القرار.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، فإنه بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

عاجل | مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة pic.twitter.com/Dr0FfBFWIB — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 25, 2024

قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين.

على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ولم تستخدم أمريكا حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

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وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، قد أعرب عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار.

ويشار إلى أن الفشل الأخير لمشروع القرار كان، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأمريكي.

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هل تنفذ إسرائيل القرار؟

وشكك الكثيرون بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لهذا القرار بشكل فعلي أو القبول به.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطفال غزة في نفس اللحظات التي يصوت بها مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة#GazaGenocide #GazaHolocaust pic.twitter.com/CGeXBJkbSh — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 25, 2024

وقال محللون إن الاحتلال الغاشم سيواصل عدوانه على غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وسط حماية أمريكية خفية رغم المعارضة الظاهرة لواشنطن في العلن فقط.

وبالفعل تداول نشطاء مقاطع مصورة وثقت عمليات قصف لغزة واستمرار العدوان، في نفس اللحظات الذي يصوت به مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

مجلس الامن يصدر -بعد تراجع الولايات المتحدة عن موقفها المخزي باستعمال الفيتو- قرارا بوقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن وضمان توفير المساعدات الانسانية لاهل غزة الأمر الحيوي الان هو ان يقوم مجلس الأمن بضمان التزام اسرائيل وكل الأطراف المعنية بتنفيذ القرار بالكامل، وان تعود… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 25, 2024

ومن جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إن الأمر الحيوي الآن هو أن يقوم مجلس الأمن بضمان التزام إسرائيل وكل الأطراف المعنية بتنفيذ القرار بالكامل.

وتابع:”وأن تعود الأمم المتحدة لتأخد المبادرة طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في وقف الحرب بصورة دائمة والعمل على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.”