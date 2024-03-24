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لن تصدّق ما يحدث للجسم عند تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

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تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

وطن – هل تعلم ما الذي يحدث لجسمك إن اعتمدت نظام تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً؟.

الأفوكادو هو غذاء كثيف المغذّيات، ويحتوي على كثير من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية الضرورية للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

كما يحتوي على دهون صحية تعزّز صحة القلب، وهو غنيّ بالألياف التي تعزّز الهضم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، وتقلّل من خطر الأمراض المزمنة.

الأفوكادو يحتوي على كثير من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية
الأفوكادو يحتوي على كثير من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية

لقد وجدت دراسة أميركية أنّ تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً قد يحسّن جودة النظام الغذائي بشكل عام، ويحدّ من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح الباحثون أنّ سوء نوعية النظام الغذائي عامل خطر لكثير من الأمراض، بما فيها أمراض القلب والسكري، ونشرت النتائج، في دورية Current Developments in Nutrition.

تأثير تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

خلال الدراسة، فحص الباحثون تأثير تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً على جودة النظام الغذائي بشكل عام، من خلال مراقبة نحو 1000 مشارك.

وواصل نصف المشاركين نظامهم الغذائي المعتاد، فيما تناول النصف الآخر حبة أفوكادو واحدة يومياً ضمن النظام الغذائي خلال الدراسة المستمرّة 26 أسبوعاً.

ووجد الباحثون أنّ المشاركين الذين تناولوا الأفوكادو يومياً زادوا بشكل كبير من التزامهم بالإرشادات الغذائية، وتحسّنت لديهم جودة وجباتهم الغذائية.

من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية في جامعة ولاية بنسلفانيا الدكتورة كريستينا بيترسن: “وجدنا أنّ المشاركين استخدموا الأفوكادو بديلاً لبعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من الحبوب المكرَّرة والصوديوم”.

الأفوكادو

وفي دراستنا، صنّفنا الأفوكادو على أنه من الخضراوات، وشهدنا زيادة في استهلاكها بسبب تناوله، كما أنّ المشاركين أيضاً استخدموه ليحلّ محل بعض الخيارات غير الصحّية.وفق “بيترسن”

وأشارت إلى أنّ سوء نوعية النظام الغذائي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وأمراض الكلى، وكثير من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.

وتابعت: “من خلال تحسين التزام الناس بالمبادئ التوجيهية الغذائية، يمكن المساعدة في تقليل خطر الإصابة بهذه الحالات المزمنة وإطالة متوسّط ​​العمر الصحّي المتوقَّع”.

 

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تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

لن تصدّق ما يحدث للجسم عند تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

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