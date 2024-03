في ظهور نادر.. ميلانيا ترامب ترد على سؤال صعب “بابتسامة” محيرة (فيديو)

وطن – في ظهور وصف بالمفاجىء والنادر منذ انطلاق شرارة الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، أطلت ميلانيا ترامب إلى جانب زوجها دونالد ترامب المرشح الجمهوري الساعي إلى ولاية جديدة في البيت الأبيض، وهما يدليان بصوتيهما في “بالم بيتش” في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في فلوريدا، يوم الثلاثاء.

ووصل الزوجان إلى مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش لملء بطاقات الاقتراع الأولية في فلوريدا.

وحين طرح عليها أحد المراسلين السؤال الأصعب، ألا وهو إن كانت ستنضم بقوة إلى الرئيس السابق في حملته الانتخابية، بعد أن غابت في كل إطلالاته حتى الآن، اكتفت ميلانيا بالابتسام.

وقالت ببساطة: “تابعونا”، دون أن تضيف المزيد، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه.

🚨Happening Now🚨 @realDonaldTrump and @MELANIATRUMP go to vote🗳️at the Morton and Barbara Mandel Recreation Center in Palm Beach, Florida… pic.twitter.com/EKA0cnf0gw

— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) March 19, 2024