استنفر إيران وميليشياتها.. وقف مسلسل “عالم الست وهيبة” وجدل في العراق

وطن – أصدر القضاء العراقي قراراً بوقف مسلسل “عالم الست وهيبة” الذي تنتجه وتعرضه قناة “اليو تي في”، والذي أثار غضب ميليشيات إيران بسبب مزاعم إساءته للرموز الدينية والمذهبية.

ومسلسل عالم الست وهيبة من ﺇﺧﺮاﺝ سامر حكمت، وﺗﺄﻟﻴﻒ: صباح عطوان، وبطولة: سمر محمد، وفوزية حسن، وغالب جواد، وبراء الزبيدي، وساندي جمال.

وجاء قرار الإيقاف بعد حالة من الجدل والضجة وتدخل ميليشيات إيران التي طالبت بإيقاف عرض المسلسل الرمضاني.

#عالم_الست_وهيبه

شخصية ابو درع في مشهد من مسلسل عالم الست وهيبة:

ياقانون هو اكو واحد من الدولة يگدر يتجرأ والدولة احنه مسويها والي يحچي اضربه طلقة

عالم الست وهيبة عراهم جردهم من ملابسهم وعمائمهم النتنة فكشف عورتهم وكشف ان كل المستشفيات الفاسدة اسمها مستشفى الامام علي#العراق pic.twitter.com/5hQ1NxoH84 — Bassim Alkhazraji (@AlKhazraji_75) March 18, 2024

ووجه سعود الساعدي النائب عن كتائب حزب الله بالعراق، انتقاداً لاذعاً للمسلسل وطالب بإيقاف بث المسلسل كليا أو حذف ما يسيء منه مستقبلا.

وتذرع الساعدي التابع لإيران أن اسم الشخصية داخل المسلسل “مهدي أبو صالح” يُسيء إلى مقام الإمام الثاني عشر (الغائب) لدى الطائفة الشيعية الإمامية.

وتباينت التعليقات بين السخرية والغضب من “تحكم إيران بكل مفاصل الدولة وحشر أنفها في مسلسل لأسباب واهية كاسم البطل وغيره”.

ايقاف عرض المسلسل لان المجرم اسمه مهدي لن يغير شيء من الواقع وانما سيزيد من كمية السخرية منكم لا اكثر ،

هذا المجرم اسمه ( مهدي ) قتل عائلة كاملة من خمس اشخاص في جريمة حدثت في التسعينات وعرفت وقتها بجريمة الغزالية

منو يتذكر هذه الجريمة واحداثها ؟؟ #عالم_الست_وهيبة pic.twitter.com/tAgxfKxA7w — بهاء خليل Bahaa khaleel (@rosemag_3) March 17, 2024

توضيح من مجلس القضاء الأعلى العراقي

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق شارك توضيحاً حول القرار زاعماً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية.

وحاول المجلس التملص من الضغوطات الإيرانية وتذرع بالحديث عن ضغوطات مالية أدت إلى إيقاف العمل.

وجاء في البيان العراقي أن “قرار الإيقاف صدر استناداً لأحكام المادة 46/5 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة”.

ودافع عن المسلسل فنانون وكتاب وصحافيون بقوة، واعتبروا المطالبات بإيقاف عرضه تدخلاً مرفوضاً وتكميماً للأفواه، وأن ما قيل بحقه من تفسيرات غير صحيحة.

سالفة أسم مهيدي جاي يسيئ للمهدي

هاي سالفة فارغة و تضحك كلش بس هذا المقطع هو السبب الرئيسي اليردون يوقفون بث مسلسل عالم الست وهيبة بسببة.#عالم_الست_وهيبة pic.twitter.com/AiOIgSwXjw — حسن باسكت بول -HASSAN AL HAMMADI (@HASSANALHAMMADl) March 17, 2024

وكان السيناريست صباح عطوان قد صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل “عالم الست وهيبة” الجزء الثاني، بسبب مشكلات في تعديل السيناريو.