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استنفر إيران وميليشياتها.. وقف مسلسل “عالم الست وهيبة” وجدل في العراق

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استنفر إيران وميليشياتها.. وقف مسلسل "عالم الست وهيبة" وجدل في العراق

وطن – أصدر القضاء العراقي قراراً بوقف مسلسل “عالم الست وهيبة” الذي تنتجه وتعرضه قناة “اليو تي في”، والذي أثار غضب ميليشيات إيران بسبب مزاعم إساءته للرموز الدينية والمذهبية.

ومسلسل عالم الست وهيبة من ﺇﺧﺮاﺝ سامر حكمت، وﺗﺄﻟﻴﻒ: صباح عطوان، وبطولة: سمر محمد، وفوزية حسن، وغالب جواد، وبراء الزبيدي، وساندي جمال.

وجاء قرار الإيقاف بعد حالة من الجدل والضجة وتدخل ميليشيات إيران التي طالبت بإيقاف عرض المسلسل الرمضاني.

ووجه سعود الساعدي النائب عن كتائب حزب الله بالعراق، انتقاداً لاذعاً للمسلسل وطالب بإيقاف بث المسلسل كليا أو حذف ما يسيء منه مستقبلا.

وتذرع الساعدي التابع لإيران أن اسم الشخصية داخل المسلسل “مهدي أبو صالح” يُسيء إلى مقام الإمام الثاني عشر (الغائب) لدى الطائفة الشيعية الإمامية.

وتباينت التعليقات بين السخرية والغضب من “تحكم إيران بكل مفاصل الدولة وحشر أنفها في مسلسل لأسباب واهية كاسم البطل وغيره”.

توضيح من مجلس القضاء الأعلى العراقي

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق شارك توضيحاً حول القرار زاعماً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية.

وحاول المجلس التملص من الضغوطات الإيرانية وتذرع بالحديث عن ضغوطات مالية أدت إلى إيقاف العمل.

وجاء في البيان العراقي أن “قرار الإيقاف صدر استناداً لأحكام المادة 46/5 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة”.

ودافع عن المسلسل فنانون وكتاب وصحافيون بقوة، واعتبروا المطالبات بإيقاف عرضه تدخلاً مرفوضاً وتكميماً للأفواه، وأن ما قيل بحقه من تفسيرات غير صحيحة.

وكان السيناريست صباح عطوان قد صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل “عالم الست وهيبة” الجزء الثاني، بسبب مشكلات في تعديل السيناريو.

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