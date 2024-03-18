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ميسي خارج قائمة منتخب الأرجنتين لهذا السبب

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ليونيل ميسي

وطن- أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل النسخة الأخيرة من مونديال 2022 قطر، عن المباريات الدولية القادمة مع منتخب بلاده بسبب الإصابة العضيلة.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بأن جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي سيغيب عن المباريات المقبلة مع الفريق إلى حين تعافيه من الإصابة على مستوى العضلة، وهو ما يعني غيابه عن المشاركة الدولية مع منتخب الأرجنتين.

ميسي خارج قائمة منتخب الأرجنتين

وخرج الأرجنتيني  ليونيل ميسي بعد مساهمته في تأهل فريقه إنتر ميامي إلى ربع نهائي دوري الأبطال “الكونكاكاف”، على حساب منافسه ناشفيل بنتيجة 3-1، بسبب شعوره بألم على مستوى العضلة في فخذه الأيمن.

ميسي
الأرجنتيني ميسي

وغاب البرغوث ميسي عن المباراة الماضية لفريق إنتر ميامي أمام دي سي يونايتد، السبت، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1 في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

من جهته، لم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان يؤكد فيه إعلان غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد راقصي التانغو  بشكل رسمي، عن المباريات الدولية خلال فترة التوقف الدولي القادم لهذا الشهر بسبب الإصابة.

ليونيل ميسي
إصابة الأرجنتيني ميسي

ويستعد منتخب الأرجنتين بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر، للمباريات الودية المقبلة أمام السلفادور وكوستاريكا في ال23 وال27 من شهر مارس/ أذار الجاري، في إطار الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا في يونيو/ حزيران القادم.

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ليونيل ميسي

ميسي خارج قائمة منتخب الأرجنتين لهذا السبب

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