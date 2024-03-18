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كومبارس من برلمان بشار الأسد كان حاضراً.. مسرحية الانتخابات الروسية تثير السخرية

بقلم
فوز بوتين

وطن – تسارعت ردود الفعل العربية والعالمية حول ما يوصف بمسرحية الانتخابات الرئاسية الروسية التي انتهت بإعلان فوز الرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 87 بالمئة وبحضور كومبارس من برلمان بشار الأسد.

وأكد المتابعون في منصات التواصل أن ما جرى لا يمكن اعتباره عملية حرة أو نزيهة إنما مسرحية من مريض يحكم في السلطة ومجرم حرب لطالما ارتكب الانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا ومختلف أنحاء العالم.

والمثير للسخرية أن روسيا التي أنقذت بشار الأسد من السقوط استدعت وفداً من برلمانه لحضور ومواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية وفق ما نقلته صحيفة تشرين التابعة للنظام السوري.

فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن ندد بالنتيجة التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية وتجاوزت 87 في المئة من الأصوات بعد فرز جزئي، مؤكدا أنها “لا تمت بصلة الى الحقيقة”.

سخرية واسعة من مسرحية الانتخابات الروسية

ورصدت وطن أبرز ردود الفعل الرسمية وتلك التي تفاعل معها رواد منصات التواصل ومنها ماذكره البيت الأبيض الذي أكد أنم الانتخابات الرئاسية الروسية “ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه”.

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وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الانتخابات الروسية بأنها محاكاة تفتقر للشرعية وبأن “الدكتاتور الروسي يحاكي انتخابات أخرى”من قبل بوتين الذي وصفه بمريض السلطة الذي يفعل كل الموبقات ليبقى في كرسيه إلى الأبد.

الخارجية البولندية أكدت أيضاً أن “الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة”، لافتة الى أنها جرت “في مناخ من القمع الشديد” وفي المناطق المحتلة من اوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وكتب خالد أرفادي بتعليق على منصة إكس حول تلك الانتخابات: “الانتخابات الروسية مسرحية ساذجة بإخراجٍ سيء. رئيس يقوم بتصفية معارضيه بعد سجنهم ، ثم يأتي بدمى لمواجهته في الانتخابات ، ثم يفوز عليهم وبكل وقاحة يحتفل بهذا الفوز… هزلت”.

وشارك عبدالله ضيف نتائج الانتخابات معلقاً: “نتائج فوز الديكتاتور الشيطانى على ارجوزات الكومبارس المشاركين فى مسرحية الانتخابات الرئاسية الروسية”.

وتساءل عاد أبو عبيدة: “مسرحيه الانتخابات في مصر وروسيا يا تري السيسي هو اللي علم بوتين ازاي يزور الانتخابات ولابوتبن اللي علم السيسي ازاي يزور. الانتخابات”.

وحسبما نقلته روسيا اليوم الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية فإنه “بعد فرز 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، تصدر فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.28%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.20% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية”.

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