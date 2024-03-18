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دعاية إسرائيلية مفضوحة.. فيديو مفبرك يزعم تصوير مشاهد من وسط دمار غزة لخداع العالم

بقلم
فيديو مفبرك من غزة

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه لفريق تصوير ومونتاج فلسطيني في غزة، ينتج مشاهد من بين الركام والدمار، لخداع الرأي العام العالمي وكسب التعاطف.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

حقيقة الفيديو

الفيديو المتداول مضلّل، ويعود إلى كواليس تصوير إعلان لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” في رمضان 2024، تحت عنوان “ستنور فينا الدنيا”، وليس لفلسطينيين يصوّرون مشاهد بين الركام لكسب التعاطف.

وظهرت أوجه للتشابه بين الفيديو المتداول وفيديو كانت قد أعدته ونشرته شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” على منصة يوتيوب.

والمقطع عبارة عن إعلان عنوانه “ستنور فينا الدنيا”، يتناول الحرب على غزة ومعاناة أهالي القطاع خلال شهر رمضان، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء.

والترويج المزيف الذي يستهدف شيطنة التعاطف مع الفلسطينيين، هو جزء من أساليب الدعاية الإسرائيلية التي تعمل على إثارة التشكيك في معاناة الفلسطينيين جراء الحرب الجارية، على غرار اتهامهم بتزوير صور الضحايا وتمثيل المشاهد والترويج لمشاهد مضلّلة لا علاقة لها بالفلسطينيين.

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حملة إسرائيلية مفضوحة

وسبق أن انتشرت حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم الفلسطينيين بتزوير صور الضحايا في غزة، إذ تظهر العديد من هذه الادعاءات تحت وسوم مثل باليوود (Pallywood) وغزة وود (Gazawood).

وهذه الحملة لم تكن جديدة؛ حيث تم استخدامها سابقًا قبل حرب غزة عام 2017، لكنها اكتسبت انتشارًا واسعًا مؤخرًا.

وضمن هذه الحملة، عمد مستخدمون داعمون للدعاية الإسرائيلية إلى استخدام لقطات حقيقية لضحايا من غزة، وإرفاقها بموسيقى ساخرة وادعاء أنها مشاهد مزيفة.

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فيديو مفبرك من غزة

دعاية إسرائيلية مفضوحة.. فيديو مفبرك يزعم تصوير مشاهد من وسط دمار غزة لخداع العالم

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