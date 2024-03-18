فيديوهات لمحامي مصري وهو يهتك عرض فتاة من أقربائه .. “لو رفضتي تكملي هفضحك”!

استغل محامي مصري صلة القرابة بفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وأقدمَ على هتك عرضها، وابتزها بفيديوهات مصورة لهما أثناء تعديه الجنسي عليها.

وحررت الفتاة (س. ع) محضرا بقسم شرطة الأميرية، تتهم فيه المحامي (خ. ي) بالتحرش بها وهتك عرضها والتعدي الجنسي عليها في فترات متباعدة خلال عام 2022.

وأوضحت أن المتهم -ابن عم والدتها- هتك عرضها وتحرش بها وتعدى عليها في فترات مختلفة بداية من 2022 مستغلا بذلك أنه أحد أقارب والدتها وهددها بفضح أمرها والتشهير بها وبسمعتها وشرفها علمًا بأنها كانت قاصرا في هذا الوقت.

كما زعمت الفتاة أن المحامي استغل تردده على منزلها، وكان يرغمها على الاستمرار في هذه العلاقة غير الشرعية معه.

بينما قالت إنه عرض عليها إجراء عملية ترقيع، وحينما رفضت حاول تهديدها بالتشهير بسمعتها.وفق اعلام مصري محليّ

في حين وادعت الفتاة في بلاغها، رغبة المحامي في استمرار علاقتهما غير الشرعية وتهديده لها بفضح أمرها والتشهير بها وبسمعتها في حال امتناعها عن إقامة علاقة غير شرعية معه، حيث كانت قاصرا وقت مواقعتها.

وذكرت الفتاة في ادعاءاتها، أن المحامي هددها بالحبس وبعلاقاته في حال امتناعها عن إقامة العلاقة معه. وهددها بفضحها والتشهير بسمعتها في حال امتناعها عن استمرار علاقتهما.

كما طالبت الفتاة بعرض شكواها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لإثبات صحة ادعائها.

وطالبت الضحية الأجهزة الأمنية والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قريبها المحامي.