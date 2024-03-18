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“عريس بالجنة”.. مشهد يفطر القلوب لفلسطيني مغترب يودع رضيعه الشهيد في غزة (فيديو)

بقلم
"عريس بالجنة".. مشهد يفطر القلوب لفلسطيني مغترب يودع رضيعه الشهيد في غزة

وطن – أظهر مقطع مؤثر انتشر في منصات التواصل أباً فلسطينياً يودع ابنه الرضيعه الشهيد في غزة عبر مكالمة فيديو بعدما حرم من الاجتماع بعائلته بسبب حصار القطاع.

وودّع أب فلسطيني مغترب طفله الشهيد عبر مكالمة فيديو بعدما حُرم من الاجتماع بعائلته جراء إغلاق المعابر مع غزة.

وخاطب أحد الأقارب الأب قائلاً: “هاي إخوانك معي بسمعوك قاعدين، وهاي ابنك الصغير الله يرحمه، انولد وأنت مش موجود وراح وأنت مش موجود”.

عريس بالجنة

وأجاب الأب المكلوم معلقا: “عريس بالجنة” فيما دعا له رفيقه أن يلهمه الله الصبر، ليطلب منه الأب بنبرة حزينة أن يقبّله نيابة عنه قائلا “بوس لي إياه يا عمر.. بوسوا لي إياه”.

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ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية مدمرة من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما أدى لسقوط عشرات آلاف الضحايا معظمهم من النساء والأطفال وفق بيانات حقوقية وإعلامية فلسطينية وأممية.

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