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السعودية تصدر قرارا بمنع تكرار عمرة رمضان وتوضح السبب

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قرار سعودي بمنع تكرار العمرة في شهر رمضان لتخفيف الازدحام

وطن – أصدرت السلطات السعودية، ممثلة في وزارة الحج والعمرة، قرارًا بمنع تكرار العمرة في شهر رمضان لتخفيف الازدحام.

وقالت الوزارة في بيان، إنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، معتبرة أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

سبب القرار السعودي

وأوضحت الوزارة السعودية، أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

يأتي هذا فيما أفادت منصة “نسك”، بأنه في حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها “فشل إصدار التصريح”.

وأرجعت ذلك إلى إتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان.

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عدد المعتمرين في رمضان الماضي

يُشار إلى أن أعداد المعتمرين وصل إلى 13.55 مليون معتمر خلال موسم رمضان العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة، حيث يقدّر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%، وفق الوزارة.

خطة لرفع عدد المعتمرين

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية وضعت خطة لرفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر، و5.4 ملايين حاج في 2030.

كيفية حساب تأشيرة العمرة

في شأن آخر، حددت وزارة الحج والعمرة مدة وكيفية حساب تأشيرة العمرة، وهل تكون بدخول المملكة أم بأداء مناسك العمرة.

وأوضحت الوزارة أن مدة التأشيرة (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة، وقد تختلف حسب برنامج المعتمر.

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