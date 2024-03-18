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أردنية تلد في طائرة متجهة من مطار عمّان إلى لندن .. من ساعدها على الإنجاب؟! (شاهد)

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طبيب سوري يساعد سيدة أردنية على الولادة في الطائرة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن سيدة أردنية وضعت مولودها على متن طائرة متجهة من مطار عمّان إلى لندن.

ونقلت “بي بي سي” أن الطبيب البريطاني حسان خان، وصف الولادة بالمعجزة بعدما ساعد في عملية التوليد، قبل أيام عندما كان عائداً إلى المملكة المتحدة.

سيدة أردنية تلد في طائرة

ونشرت “بي بي سي” صوراً لخان أثناء عملية التوليد وبعدها، بما في ذلك حمله للطفلة المولودة بصحة جيدة.

ويعمل “خان” البالغ من العمر 28 عاماً، في مستشفى بمدينة إيكس البريطانية.

وقال أن السيدة الأردنية كانت مستلقية على الأرض بعدما دخلت المخاض.

كان حسن د.خان عائداً من عطلة مع أصدقائه في الأردن عندما شعرت المرأة بأنها ستضع مولودها

وأضاف أن الطائرة غيرت مسارها إلى إيطاليا القريبة كي تتمكن السيدة وطفلتها من الذهاب إلى المستشفى.

وأوضح خان أن السيدة الأردنية لم تكن تتحدث الإنجليزية وأن شخصاً ما ساعده على الترجمة طوال عملية التوليد.

لكن وسائل إعلام سورية نقلت أن طبيباً سوريا يدعى علي نصر عبد الله، هو من قام بعملية التوليد.

ونقل موقع “سناك سوري” الموالي للنظام، عن عبد الله أنه متخصص في أمراض القلب وأنه ساعد في عملية التوليد مع طبيب آخر كان متواجداً على متن الطائرة.

وكما نقل الموقع السوري، فقد قام “عبد الله” والطبيب الآخر، لتوليد المرأة وفق الأدوات المتاحة بين أيديهم.

حيث استعان “عبد الله” بمناشف الركاب المتوفرة والكفوف، وبعض الخيوط البلاستيكية لربط الحبل السري بعد الولادة. إلا أن الأخيرة لم تجد نفعاً، فاضطر لإغلاقه بيديه لمدة تجاوزت النصف ساعة، ريثما هبطت الطائرة بشكل اضطراري في مطار مدينة Brindisi الإيطالية وقدوم الفريق الإسعافي. وفق الموقع السوري

لكن الرواية التي أوردها الموقع السوري وفيها قال إن الطفلة سميت “سما”، لم تشر “بي بي سي” إليها على الإطلاق.

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