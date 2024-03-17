فيديو متداول لحريق في صالة كازينو وبيع كحول في السعودية.. مضلل ويعود لمشهد تمثيلي

وطن – انتشر مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه لحريق في صالة كازينو وبيع كحول في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو ما يبدو أنه اندلاع حريق في مبنى وسط انفجار كبير، ورجال يرتدون الزي التقليدي الخليجي.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يصور احتراق صالة كازينو ومتجر للكحول في السعودية.

حقيقة الفيديو

إلا أن الفيديو مضلل ويتضمن ادعاء غير صحيح، حيث سبق أن أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية المعنية بالرد على الأخبار المضللة، أن المقطع يُظهر مشهدا تمثيليا ضمن فعاليات مهرجان ليالي الشتوي.

ويروي هذا المشهد التمثيلي، قصة حريق أصاب سوقا قديما (سوق القيصيرية) في المملكة.

وقالت الهيئة في معرض نفيها، إنه لا توجد صالة قمار أو متاجر خمور في السعودية من الأساس.

يُشار إلى أن التعمق بالبحث باستخدام كلمات مفتاحية “حريق القيصرية – مهرجان ليالي” أرشد إلى فيديو تتشابه فيه عناصر المكان والأشخاص والأزياء، وفق وكالة فرانس برس.

وتضمن المهرجان محطة “حريق القيصرية” التي استذكرت الحادثة التي وقعت في عام 2001 والتي التهمت النيران خلالها أكثر من 200 دكان بمقتنياتها.

بيع الكحوليات في السعودية

وكان مصدران مطلعان قد أفادا لوكالة فرانس برس، في وقت سابق، أن السعودية تعتزم السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في تاريخها.

وقال أحد المصدرين، إن المشروبات الكحولية ستباع للدبلوماسيين غير المسلمين الذين يقومون عادة بوضع الكحول داخل الحقائب الدبلوماسية.

وأظهرت وثيقة رسمية، أن المشروبات الروحية ستباع في الحي الدبلوماسي بالرياض الذي يضم مقرات البعثات الأجنبية ومساكن العاملين فيها.