شاهد حريق التجمع الخامس بعد استوديو الأهرام.. ما علاقة الحرائق المفاجئة بمظاهرة “جوعتنا يا سيسي”؟

وطن – شهدت مصر، الأحد، حريق جديد مروع اشتعل بمجمع البنوك فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وهو الحريق الضخم الثاني خلال يومين بمصر عقب حريق استوديو الأهرام المروع، ما أثار جدلا وشكوكا بشأن هذه الحرائق المفاجئة والمتتالية في الدولة.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية فإن سبب هذا الحريق بالتجمع الخامس، هو أن النيران اشتعلت فى ملهى ليلى ملاصق لبنك داخل المبنى، مما أدى الي اشتعال النيران فى الطابق الأخير للملهى ثم امتد لسطح البنك.

لحظة اشتعال حريق هائل بمول تجاري يضم مجمع بنوك ومطاعم في التجمع الخامس pic.twitter.com/xo2E19Tckq — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 17, 2024

بعد استوديو الأهرام.. حريق التجمع الخامس يثير شكوكا

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمصر، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران،وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

اندلاع حريق في مول تجاري شهير بـ #التجمع_الخامس pic.twitter.com/conq4uhAeO — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 17, 2024

الغريب والمثير للجدل هو أن الحريق الهائل بمجمع البنوك والمطاعم في حي التجمع الخامس بالقاهرة، يأتي بعد 48 ساعة فقط من التهام النيران لأعرق استوديو في مصر “استوديو الأهرام”.

“على طريقة حريق القاهرة”

وأثار هذا الأمر جدلا وشكوكا بين النشطاء المصريين عبر مواقع التواصل.

وفي هذا السياق غرد الإعلامي والصحفي المصري أسامة جاويش:”على طريقة حريق القاهرة في الخمسينيات.. موسم الحرايق ، حريق ستوديو الاهرام ثم حريق آخر في التجمع الخامس والبقية تأتي وربنا يستر.”

https://x.com/osgaweesh/status/1769342273236378085?s=20

تغطية على مظاهرة “جوعتنا يا سيسي”

وذهب البعض للقول إن هذه الحرائق متعمدة من قبل النظام المصري، للتغطية على التظاهرات الاحتجاجية التي خرجتا ضد السيسي، الجمعة، في منطقة الدخيلة بالإسكندرية تحت عنوان “جوعتنا يا سيسي“.

وكانت جهات حقوقية في مصر كشفت عن وقوع اعتقالات من قبل جهاز أمن الدولة بصفوف المشاركين في هذه التظاهرة المذكورة التي خرجت بشكل مفاجئ يوم، الجمعة.

اليوم حريق في مول عند مجمع البنوك – التجمع الخامس https://t.co/h8IJezloiE pic.twitter.com/6ny6d7tATJ — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) March 17, 2024

وكان عشرات المصريين خرخوا في تظاهرة نادرة بالدخلية في محافظة الإسكندرية، رفعوا فيها شعارات مناوئة للسيسي ونظامه وطالبوه بالرحيل.