امرأة عارية تماما تسير في شوارع الرياض تستنفر الأمن.. فيديو أحدث ضجة

وطن – أعلنت شرطة منطقة الرياض التعامل مع بلاغ تجول امرأة عارية في إحدى الطرق العامة ضمن شوارع العاصمة السعودية.

وجاء في بيان للشرطة أنها تلقت بلاغا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة.

بعد تلقي بلاغ ومباشرة الجهات الأمنية لمقيمه عاريه تبين انها تعاني من اعتلالات نفسية واحالتها للجهات المختصة#تم_القبض pic.twitter.com/mFsAtoTDBF — #تم_القبض (@Arrested_911) March 17, 2024

وأضاف البيان: “تم التعامل مع السيدة في حينه وإحالتها إلى الجهة المختصة وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك.

وذكرت الشركة أن نشر المقطع مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

عاجل 🔴 شرطة منطقة #الرياض تحيل امرأة ظهرت في محتوى مرئي في أحد الطرق العامة للجهات الصحية المختصة، حيث تعاني من اعتلالات نفسية، وجارٍ القبض على من وثّق ونشر. pic.twitter.com/BmT8L2egcv — محمد_#وداعاً_أبومتعب (@12_7_1410) March 17, 2024

يذكر أن مشاهدُ الانحطاط والانحلال غزت السعودية بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

عاجل.. شرطة #الرياض تحيل امرأة ظهرت في محتوى مرئي في أحد الطرق العامة للجهات الصحية المختصة، حيث تعاني من اعتلالات نفسية، وجارٍ القبض على من وثّق ونشر. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 17, 2024

وجاء ذلك حسب متابعين ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وباتت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان وفق الرواد جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.