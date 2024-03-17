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امرأة عارية تماما تسير في شوارع الرياض تستنفر الأمن.. فيديو أحدث ضجة

بقلم
امرأة عارية تماما تسير في شوارع الرياض تستنفر الأمن.. فيديو أحدث ضجة

وطن – أعلنت شرطة منطقة الرياض التعامل مع بلاغ تجول امرأة عارية في إحدى الطرق العامة ضمن شوارع العاصمة السعودية.

وجاء في بيان للشرطة أنها تلقت بلاغا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة.

وأضاف البيان: “تم التعامل مع السيدة في حينه وإحالتها إلى الجهة المختصة وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك.

وذكرت الشركة أن نشر المقطع مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

يذكر أن مشاهدُ الانحطاط والانحلال غزت السعودية بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك حسب متابعين ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وباتت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان وفق الرواد جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

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