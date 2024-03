طعنا بالسكين.. نورة أخت أميرة الطويل تحاول الانتحار خوفا من تسليمها للسعودية (شاهد)

وطن – وثقت الناشطة السعودية المعارضة “نورة الطويل العتيبي”، محاولتها الانتحار في بريطانيا التي رفضت منحها حق اللجوء، خوفا من تسليمها للسلطات السعودية التي قالت إن الحكومة البريطانية تجاملها على حساب المعارضين وحريتهم.

وعبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” نشرت “نورة الطويل” المتواجدة في بريطانيا حاليا عقب هروبها من المملكة ـ وهي شقيقة أميرة الطويل ـ صورة صادمة وثقت محاولتها الانتحار “طعنا بالسكين”.

وأظهرت الصورة التي رصدتها (وطن) نورة الطويل وقد غرزت السكين في جسدها الذي ظهر عليه الدماء، في مشهد مروع.

وعلقت شقيقة أميرة الطويل على هذه الصورة موضحة أن ما حدث كان محاولة انتحار فاشلة: “الموت أرحم من الحبس أو السجن والتعذيب”.

وألقت نورة الطويل بالمسؤلية على الحكومة السعودية في محاولة انتحارها، وقالت إنها تدفعها لقتل نفسها عبر قمعها وتعقبها “لأكون عبرة لأي امرأة تحاول الهروب من المملكة للحصول على حقوقها الأساسية” حسب زعمها.

كما اتهمت بعض من وصفتهم بالعملاء في إدارة شؤون الهجرة والجوازات بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع الرياض في قمع المعارضين السعوديين والتضييق عليهم.

وكانت نورة شقيقة أميرة الطويل، ذكرت في تغريدات لاحقة تنتقد فيها تصرفات السلطات البريطانية معها أنها دخلت بريطانيا بطريقة شرعية، والتزمت بالقانون والنظام.

وتابعت موضحة: “تم رفض لجوئي وقدمت استئناف.. لماذا اصدار حجز بشروط و الذهاب للقاء موظف الهجرة الذي من ضمن صلاحياته اصدار امر بحجزي في اي لحظة!”

وأوضحت نورة الطويل أنها تعاني نفسيًا من التعذيب الذي تعرضت له سابقاً والملاحقات قبل لجوئها وقالت إن “الحجز تعذيب نفسي لمثل حالتي”.

وبشكل صريح وجهت نورة الاتهامات لدائرة الهجرة البريطانية وقالت: “هناك من يتلاعب بقضية لجوئي في دائرة الهجرة البريطانية لصالح السعودية حتى يتم تسليمي لهم.. وأناشد الحكومة البريطانية ان تحميني منهم.”

هناك من يتلاعب بقضية لجوئي في دائرة الهجرة البريطانية لصالح السعودية حتى يتم تسليمي لهم و اناشد الحكومة البريطانية ان تحميني منهم.

Some of @ukhomeoffice working behind doors with their allies Saudi government to stop me from getting protection. I ask @UKSupremeCourt to stop them

— Norah Altaweel .. نوره الطويل العتيبي (@truefreedome022) March 15, 2024