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مفتي عُمان يحذر من مكائد الاحتلال ومخططه الأخطر: “يهدف لتفتيت وحدة الفلسطينيين”

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مفتي عُمان يحذر من مكائد الاحتلال ومخططه الأخطر: "يهدف لتفتيت وحدة الفلسطينيين"

وطن – أكد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في بيان وصف بالناري أن المكائد الإسرائيلية التي تحاك ضد الفلسطينيين بعد طوفان الأقصى لن تجعلهم يرضخون للضغوط.

وقال الشيخ الخليلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس: “الشعب الفلسطيني الحصيف عموماً وقطاع غزة خصوصاً على يقظة ووعي بما يضمره له العدو ومن وراءه، ممن يعززونه مادياً ومعنوياً ولا يألون جهداً في دعمه من مكائد”.

مفتي السلطنة: الاحتلال يسعى لتفتيت وحدة الفلسطينيين بإثارة النعرات

وذكر مفتي السلطنة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني من خلال إثارة النعرات، لكنه أخفق في مواجهة هذا الشعب الصامد بطوفان الأقصى.

ويسعى الاحتلال وفق أحمد الخليلي إلى “تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني بإثارة النعرات”. وأوضح: “لا نرتاب أن هذا الشعب الأصيل الذي لم يخضع للاحتلال منذ بدايته ولم يستكن لمكائده لن تؤثر عليه هذه المكائد”.

وكرر مفتي عمان الحديث عن أن المكائد لن تؤثر على الشعب الفلسطيني و”سيردها على أعقابها كما رَدَّ قوى العدو العسكرية” وفق تغريدته.

وتابع بيان الخليلي: “قبل الاعتماد على فطنة الشعب ونباهته؛ فإن اعتمادنا على الله عز وجل أن يحوطه برعايته ويشمله بتوفيقه ويمده بألطافه ونصره”.

ويشار إلى أن تجمع عائلات وعشائر غزة رفض أن تكون هذه العائلات والعشائر بديلا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، وذلك ردا على محاولات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخلق كيان يكون بديلا عن سلطة حماس في القطاع، الأمر الذي دفع الحركة للقول إن محاولات الاحتلال لخلق كيان مواز لن تنجح.

وقال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في بيان له، إن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكون من المكونات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

هزائم كبيرة للاحتلال

وبعد الهزائم الكبيرة التي لحقت به وعدم تحقيق أهدافه حتى اليوم، يحاول الاحتلال الإسرائيلي نشر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة.

ويسعى الاحتلال للترويج لدعوات مشبوهة إذ سبق له أن زعم عثوره على وثائق ومبالغ مالية استلمتها حركة “حماس” من جهات خارجية.

وردت الحركة بأن ذلك “أكاذيب وفبركات” لتؤكد ما قاله الخليلي عن إحباط المكائد الإسرائيلي.

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