الرئيسية » رياضة » مسؤول سعودي يهاجم كريم بنزيما: “لم نتعاقد معه للصلاة والحجامة” (فيديو)

مسؤول سعودي يهاجم كريم بنزيما: “لم نتعاقد معه للصلاة والحجامة” (فيديو)

بقلم
المسؤول السعودي حامد البلوي يهاجم كريم بنزيما: "لم نتعاقد معه للصلاة والحجامة"

وطن – تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لهجوم لاذع من المدير التنفيذي السابق لنادي اتحاد جدة السعودي حامد البلوي الذي اتهم اللاعب بأنه يلعب ويتدرب عندما يريد وأنه جاء للنادي بغرض الصلاة والحجامة.

وبعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها نادي الاتحاد على نظيره الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا أشار البلوي إلى أن النادي السعودي تعاقد مع بنزيما من أجل المباريات الكبرى، وليس لأي هدف آخر.

وقال البلوي بتصريحات متلفزة: “الهلال استحق التأهل على حساب الاتحاد، لأن لديه منظومة إدارية قوية، اتخذت قرارات مصيرية، واستمرت عليها”.

وكان بنزيما قد انتقل إلى صفوف فريق “النمور” مطلع الموسم الحالي، و عانى من الإصابات، فضلا عن أزمة تخلفه عن معسكر دبي التي تسببت في تجريده من شارة القيادة.

هجوم سعودي غير مسبوق على كريم بنزيما

وتابع مشيراً إلى كريم بنزيما بشكل هجومي غير مسبوق: “الاتحاد كان بطل الدوري في الموسم الماضي، لكنه أبرم صفقات تسببت في خلل ولم تقدم الدعم المتوقع، لأنها لم تبنى على أسس، كما أن المدرب واللاعبين الذين حصدوا اللقب رحلوا جميعا”.

وأوضح أن “كريم بنزيما يتدرب عندما يريد، وعندما لا يريد ذلك لا نراه، ونشاهده ينشر صورا وهو يصلي ويضع الحجامة على ظهره”.

وعلق المدير التنفيذي السابق لنادي اتحاد جدة السعودي حامد البلوي على ذلك قائلاً: “الاتحاد تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى وليس لأي هدف آخر”.

  • اقرأ أيضا:
غموض يحيط بغيابات بنزيما مع الاتحاد!

كما وجه البلوي انتقاداته للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، قائلا: “مع احترامي لاسم غاياردو، لكن الفريق خاسر بهدفين في الرياض، لذلك كان عليه الاعتماد على البرتغالي جوتا”.

آخر هدف لكريم بنزيما مع اتحاد جدة

يذكر أن آخر هدف سجله الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد كان في ديسمبر الماضي، في مرمى نادي الأهلي المصري بكأس العالم للأندية.

وتلقى نادي اتحاد جدة خسارة ثقيلة أمام نادي الهلال السعودي في منافسات دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي.

وتلقى النادي السعودي هدفين من دون رد في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب “الجوهرة المشعة”.

يذكر أنها الخسارة الثالثة على التوالي للاتحاد أمام الهلال بكل البطولات في غضون 12 يوماً.

ولم يشارك بنزيما في أي “كلاسيكو” بسبب إصابة في الساق، ثم أخرى أسفل الظهر.

قد يعجبك أيضاً

المسؤول السعودي حامد البلوي يهاجم كريم بنزيما: "لم نتعاقد معه للصلاة والحجامة"

مسؤول سعودي يهاجم كريم بنزيما: “لم نتعاقد معه للصلاة والحجامة” (فيديو)

مع تغييبه لسجناء الرأي.. نظام السيسي يعقد صفقات عفو غامضة مع معتقلي داعش

مع تغييبه لسجناء الرأي.. نظام السيسي يعقد صفقات عفو غامضة مع معتقلي داعش

وفاة طفلة تحت التعذيب

أنهى حياة ابنته بمشاركة زوجته بعد تعذيبها بالكابلات.. تفاصيل جريمة بشعة تهز جنوبي سوريا

محمد بن سلمان يقبل يد أخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

“التنكيل بعد التقبيل”.. تاريخ أسود لولي العهد محمد بن سلمان بعد قبلاته لأيدي وأقدام أفراد أسرته

سيدة هندية تنهال بالضرب على حماها المسن

هندي زرع كاميرات مراقبة بمنزله وصدمه ما تفعله زوجته مع والده (فيديو)

أمريكية أصيبت خلال قصف على غزة

سيدة أمريكية في غزة تتحدى قصف الاحتلال وتوجه رسائل لبلادها

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior