مسؤول سعودي يهاجم كريم بنزيما: “لم نتعاقد معه للصلاة والحجامة” (فيديو)

وطن – تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لهجوم لاذع من المدير التنفيذي السابق لنادي اتحاد جدة السعودي حامد البلوي الذي اتهم اللاعب بأنه يلعب ويتدرب عندما يريد وأنه جاء للنادي بغرض الصلاة والحجامة.

وبعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها نادي الاتحاد على نظيره الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا أشار البلوي إلى أن النادي السعودي تعاقد مع بنزيما من أجل المباريات الكبرى، وليس لأي هدف آخر.

وقال البلوي بتصريحات متلفزة: “الهلال استحق التأهل على حساب الاتحاد، لأن لديه منظومة إدارية قوية، اتخذت قرارات مصيرية، واستمرت عليها”.

🗣️🚨 حامد البلوي: الاستقطابات الصيفية للاتحاد أصبحت خلل للفريق بدلاً من أن تضيف له لم يبقى شيء من الاتحاد أين بنزيما وجوتا كنا نحتاجهما لهذا اللقاء

pic.twitter.com/NKqWBjaVMz — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) March 12, 2024

وكان بنزيما قد انتقل إلى صفوف فريق “النمور” مطلع الموسم الحالي، و عانى من الإصابات، فضلا عن أزمة تخلفه عن معسكر دبي التي تسببت في تجريده من شارة القيادة.

حامد البلوي – أكشن مع وليد :

كريم بنزيما إذا يبغى يتمرن هو موجود وإذا ما يبغى ماهو موجود ، كلنا شفناه جرى يوم والأيام اللي بعدها ما شفناه الا يسوي حجامة وماد سجادته يصلي. pic.twitter.com/aejtG1VDAK — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) March 12, 2024

هجوم سعودي غير مسبوق على كريم بنزيما

وتابع مشيراً إلى كريم بنزيما بشكل هجومي غير مسبوق: “الاتحاد كان بطل الدوري في الموسم الماضي، لكنه أبرم صفقات تسببت في خلل ولم تقدم الدعم المتوقع، لأنها لم تبنى على أسس، كما أن المدرب واللاعبين الذين حصدوا اللقب رحلوا جميعا”.

وأوضح أن “كريم بنزيما يتدرب عندما يريد، وعندما لا يريد ذلك لا نراه، ونشاهده ينشر صورا وهو يصلي ويضع الحجامة على ظهره”.

وعلق المدير التنفيذي السابق لنادي اتحاد جدة السعودي حامد البلوي على ذلك قائلاً: “الاتحاد تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى وليس لأي هدف آخر”.

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كما وجه البلوي انتقاداته للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، قائلا: “مع احترامي لاسم غاياردو، لكن الفريق خاسر بهدفين في الرياض، لذلك كان عليه الاعتماد على البرتغالي جوتا”.

حامد البلوي – أكشن مع وليد :

كريم بنزيما إذا يبغى يتمرن هو موجود وإذا ما يبغى ماهو موجود ، كلنا شفناه جرى يوم والأيام اللي بعدها ما شفناه الا يسوي حجامة وماد سجادته يصلي. pic.twitter.com/aejtG1VDAK — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) March 12, 2024

آخر هدف لكريم بنزيما مع اتحاد جدة

يذكر أن آخر هدف سجله الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد كان في ديسمبر الماضي، في مرمى نادي الأهلي المصري بكأس العالم للأندية.

وتلقى نادي اتحاد جدة خسارة ثقيلة أمام نادي الهلال السعودي في منافسات دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي.

وتلقى النادي السعودي هدفين من دون رد في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب “الجوهرة المشعة”.

يذكر أنها الخسارة الثالثة على التوالي للاتحاد أمام الهلال بكل البطولات في غضون 12 يوماً.

ولم يشارك بنزيما في أي “كلاسيكو” بسبب إصابة في الساق، ثم أخرى أسفل الظهر.