السعودية تُطيب خاطر حاخام مُنع من دخول الدرعية مرتديا الكيباه وتعتذر له

وطن – في موقف وصفه البعض “بالمخزي والمنبطح” اعتذرت السفارة السعودية في واشنطن من الحاخام الأمريكي “أبراهام كوبر”، بعد منعه من الدخول إلى مدينة الدرعية شمال غرب الرياض بسبب ارتدائه الكيباه –القبعة اليهودية الدينية – داعية إياه لزيارة المملكة مرة أخرى.

وتأتي زيارة الوفد الذي يضم يهوداً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وكان وفد أمريكي يهودي من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية حول العالم يضم “كوبر” قطع يوم، الاثنين، زيارته إلى السعودية بعد أن طلب من أحد أعضائها إزالة غطاء رأسه اليهودي.

USCIRF ended early an official visit to Saudi Arabia after authorities required the delegation to leave the Diriyah @UNESCO Site when the USCIRF Chair, Rabbi Abraham Cooper, refused their requests that he remove his religious head covering (kippah). https://t.co/E6sJlr4Uah

— USCIRF (@USCIRF) March 11, 2024