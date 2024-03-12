السعودية تُطيب خاطر حاخام مُنع من دخول الدرعية مرتديا الكيباه وتعتذر له

وطن – في موقف وصفه البعض “بالمخزي والمنبطح” اعتذرت السفارة السعودية في واشنطن من الحاخام الأمريكي “أبراهام كوبر”، بعد منعه من الدخول إلى مدينة الدرعية شمال غرب الرياض بسبب ارتدائه الكيباه –القبعة اليهودية الدينية – داعية إياه لزيارة المملكة مرة أخرى.

وتأتي زيارة الوفد الذي يضم يهوداً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وكان وفد أمريكي يهودي من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية حول العالم يضم “كوبر” قطع يوم، الاثنين، زيارته إلى السعودية بعد أن طلب من أحد أعضائها إزالة غطاء رأسه اليهودي.

USCIRF ended early an official visit to Saudi Arabia after authorities required the delegation to leave the Diriyah @UNESCO Site when the USCIRF Chair, Rabbi Abraham Cooper, refused their requests that he remove his religious head covering (kippah). https://t.co/E6sJlr4Uah — USCIRF (@USCIRF) March 11, 2024

وقالت اللجنة الدولية المعروفة اختصاراً بـ USCIRF إن وفدها كان بالقرب من الرياض يزور الدرعية، وهي بلدة تاريخية موضوعة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي “فطلب المسؤولون من كوبر، الحاخام اليهودي الأرثوذكسي، إزالة (الكيباه) أثناء تواجده في الموقع وفي أي وقت يكون فيه في الساحة العامة، على الرغم من موافقة وزارة الخارجية السعودية على زيارة الموقع”.

وأضاف: “اصطحب مسؤولو الموقع الوفد إلى خارج المبنى بعد أن أشار الرئيس كوبر إلى أنه لا يسعى إلى أي مواجهة أو استفزاز، ولكن باعتباره يهودياً ملتزماً لا يمكنه الامتثال لطلب إزالة القلنسوة التي يرتديها”.

السفارة السعودية بأمريكا تعتذر

وقالت السفارة السعودية في واشنطن ببيان نشرته على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية :”بشأن الحادث الأخير الذي شهد زيارة وفد أمريكي للمملكة العربية السعودية والذي تم فيه منع أحد أعضاء الوفد الزائر للمملكة العربية السعودية – الحاخام أبراهام كوبر – من الدخول إلى بوابة الدرعية، نود أن ننقل التوضيح التالي: إن هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية.”

A statement regarding a recent incident involving a US Delegation Visiting Saudi Arabia https://t.co/t1C1GQZvsx pic.twitter.com/nh4ZIAZxfp — Saudi Embassy USA (@SaudiEmbassyUSA) March 12, 2024

وأضافت السفارة في بيانها أن الأمر تم تصعيده إلى كبار المسؤولين، وأتيحت لسفير المملكة العربية السعودية فرصة التحدث مع الحاخام وتم حل الأمر وتحترم قراره بعدم مواصلة الجولة-حسب زعمها.

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ويأتي الحادث على خلفية التوترات بين المملكة العربية السعودية وحليفة الولايات المتحدة إسرائيل بشأن الحرب في غزة، والجهود الأمريكية لتعزيز تطبيع العلاقات بين الرياض والاحتلال بمجرد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.