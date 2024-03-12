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أول تعليق من مدرب منتخب إسبانيا بعد تمثيل إبراهيم دياز المغرب على حساب الماتادور

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 وطن- علق مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم للرجال لويس دي لا فوينتي، على تمثيل نجم ريال مدريد الإسباني ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز المغرب على حساب إسبانيا خلال الفترة القادمة.

وقال المدرب الإسباني لا فوينتي، في تصريح صحفي نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، بشأن تمثيل اللاعب إبراهيم دياز منتخب المغرب، ” أحترم موقفه، كل شخص حر في اتخاذ قراراته”.

مدرب منتخب إسبانيا وقرار إبراهيم دياز

وأردف لا فوينتي، ” بالنسبة لي هناك ثلاث مبادئ أساسية في اختيار اللاعبين في المنتخب، يتمثل الشخص بأن يكون قادرا على اللعب لإسبانيا وأن يكون راغباً في ذلك ويتم اختياره من قبل المدير الفني”.

اللاعب إبراهيم دياز
تمثيل إبراهيم دياز منتخب المغرب

وتابع، ” الأهم الآن بالنسبة لي هي الرغبة بدون أي ضغوط أو التزامات وأن يتقبل المساواة في الحقوق والواجبات، وإذا ابتعدت عن هذه النقطة الأساسية، ستجدني ضدك دائماً”.

إبراهيم دياز
اختيار إبراهيم دياز تمثيل منتخب المغرب
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وختم حديثه مدرب إسبانيا، ” لم أتحدث مع إبراهيم دياز، أنا من يقرر الاستدعاء أو عدمه، والناس تفعل ما يعتقدون أنه يجب عليهم فعله، لقد كنت بالتأكيد المدرب الذي يريد اختياره أكثر من غيري، أنا أقدره كثيراً وأتمنى له الأفضل. لدي اخترام كامل ومطلق له”.

تمثيل إبراهيم دياز منتخب المغرب

من جهته، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن النجم الإسباني إبراهيم دياز المولود في مدينة ملقا الإسبانية، هو من أصول مغربية من جدة أبيه، ولذلك فضل اللعب مع منتخب المغرب على حساب إسبانيا.

إبراهيم دياز
نجم ريال مدريد إبراهيم دياز

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق، بأن المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي وليد الركراكي، هو من أقنع اللاعب بتمثيل منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، فقد كان على تواصل دائم معه.

ويستعد منتخب المغرب للمباريات الودية القادمة في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، حيث سيلعب أسود الأطلس المغربي أمام أنغولا وموريتانيا، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

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