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نتنياهو: “قضينا على الرجل الرابع في حماس و3 و2 و1 في الطريق”.. من قصد بحديثه؟

بقلم
نتنياهو: "قضينا على الرجل الرابع في حماس و3 و2 و1 في الطريق".. ويقصد صالح العاروري

وطن – زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي اغتال “الرجل الرابع” في حماس دون تحديد هوية من قصد بكلامه، متحدثاً عن هدفه في استهداف القادة رقم 3 و2 و1، حسب وصفه.

وتحدثت وسائل إعلام عن أن نتنياهو قصد بحديثه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشهيد صالح العاروري، وأن حديثه رئيس وزراء الاحتلال يشير إلى الرغبة باغتيال كبار القادة الآخرين.

واستشهد صالح العاروري بغارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت أوائل العام 2024، رغم أن الاحتلال لم يعلن مسؤوليته رسمياً عن الهجوم.

ماذا قال نتنياهو عن الرجل الرابع في حماس؟

وفي مقطع مصور الاثنين 11 آذار/مارس ذكر رئيس وزراء الاحتلال: “نحن في طريقنا إلى النصر المطلق. وفي طريقنا إلى هذا النصر”.

وأضاف: “قضينا على الرقم 4 في حماس. و3 و2 و1 في الطريق. الجميع فانون، سنصل إلى الجميع” وهو ما فسرته وسائل إعلام بأنه استهداف القيادي صالح العاروري.

ووفق ما نقلته “القناة 12” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين فإنه من غير المعروف من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4.

الرجل الثالث مروان عيسى

وزعمت وسائل إعلامية أن الاحتلال يبحث في مصير الرجل الثالث في حركة حماس، مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري للحركة، الذي ورد أنه تم استهدافه في غارة جوية فجر 9 آذار/مارس 2024.

وبحسب المصادر إن صحت أنباء اغتياله سيكون القائد الأعلى رتبة في حماس الذي تغتاله إسرائيل في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر والتي دمرت القطاع الفلسطيني وتسببت بمأساة إنسانية كبيرة.

يذكر أن المفاوضات بشأن التوصل لهدنة ووقف لإطلاق النار تتعثر بسبب ما تقول حماس إنه رفض إسرائيل تقديم ضمانات لإنهاء الحرب وسحب القوات المحتلة.

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