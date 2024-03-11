نتنياهو: “قضينا على الرجل الرابع في حماس و3 و2 و1 في الطريق”.. من قصد بحديثه؟

وطن – زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي اغتال “الرجل الرابع” في حماس دون تحديد هوية من قصد بكلامه، متحدثاً عن هدفه في استهداف القادة رقم 3 و2 و1، حسب وصفه.

وتحدثت وسائل إعلام عن أن نتنياهو قصد بحديثه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشهيد صالح العاروري، وأن حديثه رئيس وزراء الاحتلال يشير إلى الرغبة باغتيال كبار القادة الآخرين.

صفحة موريا أسراف العبرية: هل يتبني رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية اغتيال صالح العاروري؟ . نتنياهو يعلن أن إسرائيل إغتالت الرجل الرابع في حماس ويلمح إلى إمكانية إغتيال مروان عيسى الرجل الثالث في حماس يوفال سيغيف – إذاعة الجيش : نشير إلى ترتيب نتنياهو، وهو كما يلي:

1. يحيى السنوار… — علي هاشم 313 🇵🇸 🇾🇪 (@ALI_HASHIM_313A) March 11, 2024

واستشهد صالح العاروري بغارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت أوائل العام 2024، رغم أن الاحتلال لم يعلن مسؤوليته رسمياً عن الهجوم.

هل يتبني رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية اغتيال صالح العاروري؟ . نتنياهو يعلن أن إسرائيل إغتالت الرجل الرابع في حماس ويلمح إلى إمكانية إغتيال مروان عيسى الرجل الثالث في حماس pic.twitter.com/8UDQwEgvSt — Enas Jaber (@EnasJABER19) March 11, 2024

ماذا قال نتنياهو عن الرجل الرابع في حماس؟

وفي مقطع مصور الاثنين 11 آذار/مارس ذكر رئيس وزراء الاحتلال: “نحن في طريقنا إلى النصر المطلق. وفي طريقنا إلى هذا النصر”.

وأضاف: “قضينا على الرقم 4 في حماس. و3 و2 و1 في الطريق. الجميع فانون، سنصل إلى الجميع” وهو ما فسرته وسائل إعلام بأنه استهداف القيادي صالح العاروري.

🇮🇱🇵🇸

🔴 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين ان الجيش الإسرائيلي قتل الرجل الرابع في حماس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة جوية عبر الحدود في لبنان في يناير. pic.twitter.com/4J0aBIBLMP — الصين بالعربية (@mog_china) March 11, 2024

ووفق ما نقلته “القناة 12” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين فإنه من غير المعروف من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4.

الرجل الثالث مروان عيسى

وزعمت وسائل إعلامية أن الاحتلال يبحث في مصير الرجل الثالث في حركة حماس، مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري للحركة، الذي ورد أنه تم استهدافه في غارة جوية فجر 9 آذار/مارس 2024.

وبحسب المصادر إن صحت أنباء اغتياله سيكون القائد الأعلى رتبة في حماس الذي تغتاله إسرائيل في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر والتي دمرت القطاع الفلسطيني وتسببت بمأساة إنسانية كبيرة.

يذكر أن المفاوضات بشأن التوصل لهدنة ووقف لإطلاق النار تتعثر بسبب ما تقول حماس إنه رفض إسرائيل تقديم ضمانات لإنهاء الحرب وسحب القوات المحتلة.