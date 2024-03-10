من “العربجي” إلى “كسر العظم”.. الدراما السورية في رمضان تحاكي هموم الشعب

وطن – مثل كل عام تحضر الدراما السورية في السباق الرمضاني بقوة ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل تبدأ المنصات التلفزيونية بتقديم إعلانات ترويجية للمسلسلات المزمع عرضها خلال الشهر الكريم، ويشارك فيها العشرات من نجوم الدراما السورية الذين باتوا وجوهاً مألوفة للمشاهد العربية.

ويلاحظ أن مسلسلت هذا العام تبتعد نوعاً ما عن الاهتمام بالبيئة الشامية التقليدية التي باتت ثيمة مستهلكة بشدة، لصالح بيئة أكثر حداثة، وهي حقبة الأربعينات، المفعمة بالمشاعر الوطنية والحيوية النضالية، علاوة على القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تحاكي هموم المجتمع السوري وشجونه.

الدراما السورية في رمضان

ومن المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان مسلسل “تاج” من بطولة تيم حسن وبسام كوسا وإخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة وإنتاج شركة “الصباح”، ومن المقرر أيضاً عرضه على قناة “mbc”.

ويتحدث المسلسل عما حصل في دمشق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، قبل استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي بسنوات قليلة.

وخلال الانتداب الفرنسي على سوريا، يجد بطل الملاكمة السابق “تاج” نفسه متهما بالعمالة مع المستعمر، فيخوض حربا ضروسا لتبرئة اسمه.

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“ولاد بديعة”

وهناك مسلسل “ولاد بديعة” وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي، وعبد الهادي الصباغ ورنا شميس، وتولين البكري، وإخراج رشا شربتجي.

وتدور أحداث المسلسل حول الأرملة بديعة التي تُربي أبناءها بمفردها في أحد أحياء دمشق الشعبية.

ويتناول المسلسل قصة أخوة أربعة آتون من عالم مدابغ الجلود على أطراف دمشق، ولِدوا لامرأة جميلة وغامضة في زمنٍ لازالوا يحملون أثقاله، ويواجهون اليوم اختبارات الأُخوّة، ويتصارعون على المستقبل.

“العربجي يعود للثأر”

وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل “العربجي” في رمضان الماضي أعلنت الشركة المنتجة عن إطلاق جزء ثان يضم أبرز الممثلين السوريين سيكون ضمن السباق الرمضاني هذا العام.

وهو من إخراج سيف سبيعي، وتأليف مؤيد النابلسي وعثمان جحا، وإنتاج شركة “غولدن لاين” ويجسّد دور العربجي باسم ياخور، وسلوم حداد بدور أبو حمزة.

وفيما تحدّث الجزء الأول من العمل حول قصة عبدو “العربجي” الذي يعمل كقائد للعربات تجرها الأحصنة، وحينما يقع في حب فتاة تدعى ناجية وترفضه، يفعل عبدو المستحيل للوصول إلى قلبها والتقرب منها.

وفي الجزء الثاني يعود “عبدو العربجي” ليثأر من “أبو حمزة” الذي تتحالف معه “درّية خانم” وسيكون الصراع بينهما أكثر ضراوة.. “تحالفات جديدة وعداوات قديمة يجمعها الدم”، فهل ستدفع “بدور” ثمن هذا التحالف.

مال القبان

ومن المسلسلات الدرامية التي يتوقع أن تحضر بقوة في سباق رمضان مسلسل “مال القبان”وفي عالمٍ أصبح كل شيء فيه ممكناً، ومجتمع تمزق بين ضفةٍ وأخرى”: تدور أحداث هذه الدراما الاجتماعية المعاصرة عن المال والبنون، من خلال حكاية عائلة “نعمان الزير” وصراعاتها داخل “سوق الهال” وخارجه، في دمشق اليوم، كما تسلط الضوء على الوضع الراهن الذي يعيشه المجتمع السوري حالياً.

أغمض عينيك

وهناك مسلسل “أغمض عينيك” وهي دراما إنسانية تسلط الضوء على جوانب من حياة السوريين تحت تأثير ظروف اجتماعية ضاغطة، من خلال قصة الطفل جود ذي الـ8 سنوات، الذي يعاني من التوحد، ويعيش بمفرده مع والدته بعدما تخلى والده عنهما. تعهد أمه (أمل عرفة) الى صديقها مؤنس (عبد المنعم عمايري) بتربيته بسبب دخولها السجن، بعدما رفض جداه تولي هذه المهمة، فيتعلق به ويحاول مساعدته على التكيف مع بيئته وزملائه بالمدرسة.

قاع دمشق

وهناك مسلسل كانون المؤجل من العام الماضي لأسباب فنية ويرصد قاع مدينة دمشق والشارع الخلفية ملقياً الضوء على عالم الجريمة في أحياء دمشق القديمة، وخاصة سوق الحرامية الشهير، ويتناول قصصا مختلفة مثل تزوير العملات وتجارة المخدرات.

ويعرض التفاصيل الدقيقة لحياة شريحة كبيرة تعيش على هامش المجتمع، مع التركيز على التحولات الاجتماعية الناتجة من الحرب في سوريا. والمسلسل الذي يتألف من 30 حلقة، من بطولة بسام كوسا، مهيار خضور، سلمى المصري، لينا حوارنة، إخراج إياد نحاس، تأليف علاء المهناء.

كسر العظم

ويعود مسلسل “كسر العظم” السوري بجزء ثان هذا العام بخطوط درامية جديدة ترتبط بالجزء الأول ببعض المحاور.

ويكلف العميد كنعان (رشيد عساف) مهمة خطيرة تجعله في مواجهة الحكم “أبو ريان” (فايز قزق) الذي فقد ابنه في الجزء الأول، مما يؤجج الصراع بينهما مع دخول شخصيات جديدة. ويتكون من 30 حلقة، إخراج كنان إسكندراني، تأليف رند حديد وهلال الأحمد.

المهرج

ويشارك الممثل الكوميدي “باسم ياخور” في بطولة مسلسل باسم “المهرج” وتدور أحداثه حول المحقق مالك (باسم ياخور) الذي يبحث عن مجرم ارتكب عددا من الجرائم البشعة وهو متنكر بهيئة مهرج.

ويحاول اكتشاف شخصيته ودراسة دوافعه لارتكاب الجرائم، لكنه يواجه العديد من التحديات التي تصل إلى الخطر على حياته وتهديد أسرته. ويتكون من 10 حلقات، إخراج رشا شربتجي، تأليف بسام جنيد.

عزك يا شام

وهناك مسلسل من البيئة الشامية التقليدية بعنوان “عزك يا شام ” ولكنه يختلف عن الأعمال السابقة التي تناولت ذات البيئة في كونه العمل الأول من هذا النوع القائم على حلقات منفصلة – متصلة. وهو بطولة سعد مينة، فايز قزق وآخرين. ويعرض على القناة الرسمية السورية.

باب الحارة يغيب

فيما أعلن عن تأجيل عرض مسلسل “باب الحارة في جزئه الرابع عشر لأسباب تقنية منها عدم جاهزية النص.

وكذلك الحال بالنسبة إلى مسلسل “المعبر” لكاريس بشار ومكسيم خليل وعباس النوري، الذي تدور أحداثه في قرية حدودية بين لبنان وسوريا.